Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy Źródło: OSP Łobudzice

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia w Łobudzicach pod Bełchatowem. Strażacy ochotnicy otrzymali informację o bocianie, który zaplątał się w linie energetyczne.

"Po dojeździe na miejsce potwierdziliśmy, że na liniach energetycznych jest zaplątane zwierzę. Nasze działania polegały na zawiadomieniu zakładu energetycznego, który zdalnie wyłączył nam prąd w miejscu akcji. Po odłączeniu zasilania bocian został sprawnie uwolniony przy pomocy drabiny mechanicznej. Niestety prawdopodobnie podczas tego lądowania złamał sobie nogę. Z braku dyżurującego weterynarza, lub przychodni, która mogłaby się nim zająć w naszej okolicy, zwierzę zostało przetransportowane przez kolegów jednostki OSP z Zelowa do Piotrkowa Trybunalskiego gdzie zostało poddane fachowej opiece" - opisali zdarzenie w mediach społecznościowych strażacy ochotnicy z OSP w Łobudzicach.

Ptak ma złamaną nogę, dochodzi do siebie w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.

