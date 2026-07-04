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Łódź

Ogromny pożar hali. Ogień zagrażał sąsiednim domom

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Ogromny pożar hali pod Łowiczem. Z żywiołem walczyło ponad 120 strażaków
Pożar hali do przechowywania owoców pod Łowiczem
Źródło wideo: KP PSP w Łowiczu
Źródło zdj. gł.: Alarmowy Łowicz
Ponad 120 strażaków gasiło ogromny pożar hali do przechowywania owoców w Lenartowie pod Łowiczem (Łódzkie). Ogień zagrażał okolicznym budynkom mieszkalnym i uprawom rolnym. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Ogień w hali do przechowywania owoców w Lenartowie w gminie Kocierzew Południowy pod Łowiczem pojawił się kilka minut po północy. Na miejsce przyjechało początkowo 17 zastępów strażackich z powiatu łowickiego. Ogień był na tyle rozwinięty, że zagrażał okolicznym budynkom mieszkalnym i uprawom rolnym.

Ponad 120 strażaków w akcji

Młodszy brygadier Tomasz Ledzion z łowickiej straży pożarnej informuje, że po dojeździe na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar hali magazynowej. - Były w niej zgromadzone skrzynie, palety oraz sprzęt rolniczy. Pożar wymagał podania siedmiu prądów - sześciu wody oraz jednego piany ciężkiej. Na szczęście podczas tego zdarzenia nie odnotowano osób poszkodowanych. Do samego zdarzenia ze względu na jego wielkość zadysponowano w sumie 29 zastępów z terenu powiatu łowickiego oraz siły i środki spoza powiatu łowickiego. Cały pożar gasiło ponad 120 strażaków - przekazuje strażak.

Ogromny pożar hali pod Łowiczem. Z żywiołem walczyło ponad 120 strażaków
Ogromny pożar hali pod Łowiczem. Z żywiołem walczyło ponad 120 strażaków
Źródło zdjęcia: Alarmowy Łowicz
Ogromny pożar hali pod Łowiczem. Z żywiołem walczyło ponad 120 strażaków
Ogromny pożar hali pod Łowiczem. Z żywiołem walczyło ponad 120 strażaków
Źródło zdjęcia: Alarmowy Łowicz

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁowiczŁódzkiewojewództwo łódzkiepożarStraż pożarnaOchotnicza Straż Pożarnastrażacy, wiatr
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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