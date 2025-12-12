Logo strona główna
Łódź

Lawinowy wzrost liczby wypadków na hulajnogach. "Witajcie na Dzikim Zachodzie"

Lawinowo rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Lawinowo rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Od początku roku do 8 grudnia w całej Polsce doszło do 1149 wypadków z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych - niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ofiar też jest niemal dwa razy więcej. Policja mówi o "niepokojącym trendzie", eksperci - o legislacyjnym zacofaniu.
Kluczowe fakty:
  • Z policyjnych statystyk wynika, że każdego dnia w Polsce dochodzi do trzech wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Rok temu było ich mniej niż dwa. 
  • Właściwie nie ma dnia, żeby media nie informowały o kolejnych zdarzeniach - bardzo często z udziałem nieletnich.
  • - Wzrost jest wyraźny i nie wolno tego ignorować. Trzeba zrobić wszystko, żeby walczyć z tym zjawiskiem. Jest ono tym bardziej wyraźne, że pozostałe dane zbierane z polskich dróg są wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie 2024 roku - mówi tvn24.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.
  • Niedawno prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę nakładającą obowiązek noszenia kasku przez dzieci poniżej 16. roku życia jadące rowerami lub hulajnogami. - Niestety, jako społeczeństwo ciągle jesteśmy mocno w tyle, jeżeli chodzi o stworzenie regulacji, które ucywilizowałyby korzystanie z tych urządzeń - komentuje Kuba Bielak, dziennikarz TVN Turbo. 

Biały Dunajec. Jedenastolatek pędzi hulajnogą elektryczną - na tyle szybko, że po upadku jeszcze długo trze ciałem o nawierzchnię drogi. Wszystko nagrywa kamera. 

Elbląg. Trzynastolatek na hulajnodze elektrycznej taranuje sześciolatka. Chłopiec z urazem głowy trafia do szpitala.

Ryki na Lubelszczyźnie. Dwunastolatka z poważnymi obrażeniami głowy trafia do szpitala po tym, jak jechała na hulajnodze z rok starszą koleżanką. Koleżanka prowadziła, kiedy obie zjechały z drogi rowerowej na jezdnię i tam upadły. Na szczęście nie wjechał w nie żaden samochód. 

Zduńska Wola. Dwunastolatka wjeżdża hulajnogą na przejście dla pieszych, tam uderza w nią auto osobowe. Dziewczynka trafia do szpitala. 

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Dziennikarz tvn24.pl
