Lawinowy wzrost liczby wypadków na hulajnogach. "Witajcie na Dzikim Zachodzie"

Kluczowe fakty:
- Z policyjnych statystyk wynika, że każdego dnia w Polsce dochodzi do trzech wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Rok temu było ich mniej niż dwa.
- Właściwie nie ma dnia, żeby media nie informowały o kolejnych zdarzeniach - bardzo często z udziałem nieletnich.
- - Wzrost jest wyraźny i nie wolno tego ignorować. Trzeba zrobić wszystko, żeby walczyć z tym zjawiskiem. Jest ono tym bardziej wyraźne, że pozostałe dane zbierane z polskich dróg są wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie 2024 roku - mówi tvn24.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.
- Niedawno prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę nakładającą obowiązek noszenia kasku przez dzieci poniżej 16. roku życia jadące rowerami lub hulajnogami. - Niestety, jako społeczeństwo ciągle jesteśmy mocno w tyle, jeżeli chodzi o stworzenie regulacji, które ucywilizowałyby korzystanie z tych urządzeń - komentuje Kuba Bielak, dziennikarz TVN Turbo.
Biały Dunajec. Jedenastolatek pędzi hulajnogą elektryczną - na tyle szybko, że po upadku jeszcze długo trze ciałem o nawierzchnię drogi. Wszystko nagrywa kamera.
Elbląg. Trzynastolatek na hulajnodze elektrycznej taranuje sześciolatka. Chłopiec z urazem głowy trafia do szpitala.
Ryki na Lubelszczyźnie. Dwunastolatka z poważnymi obrażeniami głowy trafia do szpitala po tym, jak jechała na hulajnodze z rok starszą koleżanką. Koleżanka prowadziła, kiedy obie zjechały z drogi rowerowej na jezdnię i tam upadły. Na szczęście nie wjechał w nie żaden samochód.
Zduńska Wola. Dwunastolatka wjeżdża hulajnogą na przejście dla pieszych, tam uderza w nią auto osobowe. Dziewczynka trafia do szpitala.