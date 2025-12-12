Lawinowy wzrost liczby wypadków na hulajnogach. "Witajcie na Dzikim Zachodzie"

Lawinowo rośnie liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Kluczowe fakty: Z policyjnych statystyk wynika, że każdego dnia w Polsce dochodzi do trzech wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Rok temu było ich mniej niż dwa.

Właściwie nie ma dnia, żeby media nie informowały o kolejnych zdarzeniach - bardzo często z udziałem nieletnich.

- Wzrost jest wyraźny i nie wolno tego ignorować. Trzeba zrobić wszystko, żeby walczyć z tym zjawiskiem. Jest ono tym bardziej wyraźne, że pozostałe dane zbierane z polskich dróg są wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie 2024 roku - mówi tvn24.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Niedawno prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę nakładającą obowiązek noszenia kasku przez dzieci poniżej 16. roku życia jadące rowerami lub hulajnogami. - Niestety, jako społeczeństwo ciągle jesteśmy mocno w tyle, jeżeli chodzi o stworzenie regulacji, które ucywilizowałyby korzystanie z tych urządzeń - komentuje Kuba Bielak, dziennikarz TVN Turbo.

Biały Dunajec. Jedenastolatek pędzi hulajnogą elektryczną - na tyle szybko, że po upadku jeszcze długo trze ciałem o nawierzchnię drogi. Wszystko nagrywa kamera.

Elbląg. Trzynastolatek na hulajnodze elektrycznej taranuje sześciolatka. Chłopiec z urazem głowy trafia do szpitala.

Ryki na Lubelszczyźnie. Dwunastolatka z poważnymi obrażeniami głowy trafia do szpitala po tym, jak jechała na hulajnodze z rok starszą koleżanką. Koleżanka prowadziła, kiedy obie zjechały z drogi rowerowej na jezdnię i tam upadły. Na szczęście nie wjechał w nie żaden samochód.

Zduńska Wola. Dwunastolatka wjeżdża hulajnogą na przejście dla pieszych, tam uderza w nią auto osobowe. Dziewczynka trafia do szpitala.