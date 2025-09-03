12-latka potrącona na przejściu dla pieszych Źródło: KPP w Łasku

Do zdarzenia doszło w środę tuż przed godziną 8 na ulicy Leśników Polskich w Łasku - to fragment drogi wojewódzkiej nr 482. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem dwóch samochodów dostawczych i pieszej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego, kierujący pojazdem Iveco jadącym od strony Pabianic w kierunku Łasku, zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić 12-letnią dziewczynkę prowadzącą rower. W tył jego pojazdu uderzył inny samochód Iveco, kierowany przez 47-letniego mieszkańca powiatu warszawskiego zachodniego. W wyniku zderzenia pojazdów 12-latka została potrącona - relacjonuje mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z KPP w Łasku.

Dziewczynka z podejrzeniem złamania ręki trafiła do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.