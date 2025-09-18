Wypadek w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Nie żyje 50-latek

Kutno (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w jedynym z zakładów przetwórstwa mięsnego w Kutnie. Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażacy otrzymali informację o wypadku przy pracy i o wciągniętym przez maszynę mężczyźnie. Oprócz straży pożarnej na miejsce pojechała policja i zespół ratownictwa medycznego.

50-latek zmarł w szpitalu

- Potwierdzam, że w jednym zakładów pracy doszło do wypadku. 50-letni obcokrajowiec został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala w stanie ciężkim. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie. Dodała, że dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni Prokuratura Rejonowa w Kutnie.

