W księdze wieczystej "było czysto". Tylko czemu sąsiedzi chodzą i jeżdżą po jego podwórku?

Pan Grzegorz wspólnie z mamą kupił w 2015 roku dom przy jednej z ulic w Kutnie za 250 tysięcy złotych. Dom stoi w dość zwartej zabudowie, od sąsiedniej działki oddziela go kilkumetrowe wąskie podwórko, jest brama z furtką. Kupujący był przekonany, że przez bramę może wjeżdżać tylko on.