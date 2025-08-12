W księdze wieczystej "było czysto". Tylko czemu sąsiedzi chodzą i jeżdżą po jego podwórku?

W akcie notarialnym było "czysto", księga wieczysta była bez obciążeń, ale po pięciu latach - jak opowiada nam mieszkaniec Kutna - sąsiedzi zaczęli wjeżdżać i przechodzić przez jego podwórko. Sprawa trafiła do sądu i nie zakończyła się pozytywnie dla właściciela kupionej nieruchomości. Konflikt sąsiedzki trwa.Artykuł dostępny w subskrypcji
Pan Grzegorz wspólnie z mamą kupił w 2015 roku dom przy jednej z ulic w Kutnie za 250 tysięcy złotych. Dom stoi w dość zwartej zabudowie, od sąsiedniej działki oddziela go kilkumetrowe wąskie podwórko, jest brama z furtką. Kupujący był przekonany, że przez bramę może wjeżdżać tylko on.