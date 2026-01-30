Logo strona główna
Łódź

Idą ekstremalne mrozy. "Apelujemy, żeby nie przechodzić obojętnie"

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących w Łodzi
Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk o nadchodzącym mrozie
Źródło: TVN24
Samorządy szykują się na nadejście mrozów. Na ekstremalnie niskie temperatury szczególnie narażone są osoby w kryzysie bezdomności, którym wsparcie zaoferują organizacje pozarządowe, pomoc społeczna i strażnicy miejscy. W Gdańsku po zebraniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poinformowano, że autobus SOS będzie kursował w wydłużonych godzinach. Specjalny autobus z ciepłym jedzeniem i ubraniami wyjeżdża też na ulice Łodzi. Kraków też się szykuje. - Nikt, kto potrzebuje pomocy, nie zostanie jej pozbawiony - mówią pracownicy MOPS.

Nawet do 20 stopni poniżej zera może spadać nocami temperatura w Gdańsku, gdzie w ten weekend mrozy będą szczególnie dotkliwe. Odczuwalnie będzie jeszcze zimniej z powodu wilgotności i wiatru. Jak poinformował tamtejszy urząd, w związku z prognozami Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego omówił przygotowania służb i działania, które mają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

Całodobowe schronienie, dłuższe godziny autobusu SOS

W komunikacie przekazano, że szczególną uwagę w trakcie spotkania poświęcono osobom w kryzysie bezdomności.

"Noclegownie działają całodobowo i nadal dysponują wolnymi miejscami - każda osoba, która się zgłosi, otrzyma schronienie i ciepły posiłek. Autobus SOS będzie kursował w wydłużonych godzinach, od 17.00 do 2.00 w nocy, a na ulicach miasta pojawią się streetworkerzy wraz z zapleczem medycznym, którzy będą docierać do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych" - czytamy w oświadczeniu urzędu miasta.

"Czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka"

"Czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka"

WARSZAWA
Bez kurtki i w klapkach na nogach. Od razu zwrócili na niego uwagę

Bez kurtki i w klapkach na nogach. Od razu zwrócili na niego uwagę

Poznań

Władze Gdańska przekazały, że uruchomione zostaną także dodatkowe stacjonarne punkty wydawania ciepłych posiłków - między innymi przy ul. Piekarniczej i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a straż miejska skieruje nocami na ulice dodatkowe patrole. "W przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków możliwe jest również podstawienie ogrzewanych autobusów w miejscach, gdzie będą one potrzebne" - poinformowali urzędnicy.

Łódź. 265 miejsc w noclegowniach i schroniskach

Według ostatniego liczenia, przeprowadzonego w lutym 2024 roku w ramach ogólnopolskiej akcji, w Łodzi jest nieco ponad 700 osób w kryzysie bezdomności (w gronie tym są także osoby przebywające w placówkach dedykowanych bezdomnym). W porównaniu z danymi z wcześniejszych lat liczba ta uległa zmniejszeniu. Jak informuje łódzki magistrat, osoby takie mimo dostępnych możliwości noclegu w schroniskach lub noclegowniach decydują się pozostać w przestrzeni publicznej, takiej jak ulice czy opuszczone budynki.

Na terenie Łodzi działają cztery miejsca, gdzie osoby w kryzysie bezdomności mogą się schronić przed mrozem. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Nowe Sady 17, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Szczytowej 11, Schronisko dla Kobiet przy ulicy Kwietniowej 2/4 oraz noclegownia przy Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej przy ulicy Przybyszewskiego 253, która dostępna standardowo od godziny 20 do godziny 8 rano; a od piątku 30 stycznia do środy 4 lutego będzie dostępna wyjątkowo w godzinach od 18 do godziny 8 rano. Łącznie wymienione lokalizacje zapewniają prawie 265 miejsc dla bezdomnych. - Apeluję, by nie przechodzić obojętnie. Jeśli zauważymy osobę nocującą na klatce schodowej, w opuszczonym budynku, na przystanku czy w parku, reagujmy. Jeden telefon do odpowiednich służb wystarczy, by uruchomić pomoc i realnie wpłynąć na czyjeś bezpieczeństwo. Zimowa obojętność może prowadzić do tragicznych skutków. Każde zgłoszenie jest ważne i może uratować ludzkie życie. Razem możemy zadbać o bezpieczeństwo osób bezdomnych w naszym mieście i pokazać, że solidarność społeczna to konkretne działania, a nie tylko słowa - zaapelował Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Świetlica i autobus z jedzeniem i odzieżą

Do 15 marca - od poniedziałku do niedzieli w Łodzi działa też Świetlica dla Osób Bezdomnych przy al. Piłsudskiego 127 prowadzona we współpracy z Miastem Łódź - przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. W Świetlicy każda osoba ma zapewniony pobyt dzienny w godzinach 8-17, gdzie otrzyma ciepły posiłek, gorącą herbatę oraz możliwość zaopatrzenia się w odzież odpowiednią do pory roku.

Magazyn odzieży w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności MOPS w Łodzi
Magazyn odzieży w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności MOPS w Łodzi
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Codziennie wieczorami po godzinie 21 na ulice Łodzi wyjeżdża "Autobus dla bezdomnych i potrzebujących". Każda osoba, która pojawia się na trasie jego przejazdu, otrzymuje ciepłą zupę i pieczywo do niej. Może również napić się ciepłej herbaty. Chętni otrzymują na przystankach także ciepłą odzież, obuwie oraz koce i kołdry. "Autobus" będzie kursował do 15 marca. Wyrusza spod Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ulicy Nowe Sady 17. Następnie zatrzymuje się na pięciu przystankach: Dworzec Łódź-Kaliska około godziny 21.30, placu Barlickiego około godziny 22.30, na Bałuckim Rynku około godz. 23, rejon skrzyżowania ulic Przybyszewskiego i Tatrzańskiej około 23.30 oraz okolice Dworca Łódź-Chojny około godziny 00.15.

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących w Łodzi
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących w Łodzi
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

- W związku z mrozami, z którymi mamy do czynienia już od kilku tygodni, zwiększyliśmy ilości przygotowywanego przez nas ciepłego posiłku, którym częstujemy za pośrednictwem "Autobusu" – mówi Beata Pancerna-Wujcik, prezes zarządu Koła Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. I dodaje: - Wcześniej było to 70 litrów każdej nocy, teraz mamy już ponad 100 litrów pożywnej zupy, chleb, zwiększoną ilość gorącej herbaty. Mamy też ze sobą więcej przewożonej i rozdawanej ciepłej odzieży.

Magazyn odzieży w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności MOPS w Łodzi
Magazyn odzieży w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności MOPS w Łodzi
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Patrole strażników miejskich

Rzeczniczka łódzkiej straży miejskiej zapowiedziała, że w najbliższych dniach będą wzmożone kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. - My już wcześniej typujemy takie miejsca, wymieniamy się tymi informacjami z pracownikami MOPS-u z policją tak, żeby w tej sytuacji kiedy te temperatury są zagrażające znacząco życiu móc w te miejsca dotrzeć. Nasze patrole podczas tych kontroli mają ze sobą również koce, termosy z ciepłą herbatą, tak aby tę pomoc - jeżeli będzie potrzebna na miejscu - móc jej udzielić. Zawsze jest oferowany przewóz do schroniska, do noclegowni, natomiast tutaj musi być wyraźna zgoda osoby, która tym pustostanie, chociażby przebywa, i warunek, żeby do takiej placówki mogła trafić to musi być po prostu trzeźwa - przypomniała Joanna Prasnowska.

Odebrano im 16 psów
Schronienia z blach, desek i pustaków, starych maszyn. I skrajnie zaniedbane pieski
Lublin
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
Ogrzewany namiot
Nadchodzi mróz. Tu będzie można się ogrzać
WARSZAWA

Kraków gotowy. "Nikt nie zostanie pozbawiony pomocy"

W Krakowie w sobotę temperatura ma nie przekraczać sześciu stopni poniżej zera, a w niedzielę minus ośmiu stopni, z kolei nocami termometry będą wskazywać nawet 12 kresek poniżej zera. Jak poinformowała nas Agnieszka Pers, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, pracownicy noclegowni i innych punktów są przygotowani na nadejście mrozu.

Według danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 2023 roku, w Krakowie jest ponad 1200 osób w kryzysie bezdomności, jednak w mediach można znaleźć szacunki sięgające nawet dwóch-trzech tysięcy.

- Nikt, kto potrzebuje pomocy, nie zostanie jej pozbawiony. W ogrzewalniach na osoby w kryzysie bezdomności czekają materace, jest możliwość umycia się, przebrania, na wyposażeniu znajduje się też kawa i herbata. Można także odgrzać sobie ciepły posiłek – przekazała Agnieszka Pers.

Przygotowane są też noclegownie. Teoretycznie przyjmują one osoby w kryzysie bezdomności mniej więcej od godziny 18 do 8 następnego dnia, ale gdy warunki na zewnątrz są bardzo niesprzyjające – na przykład gdy utrzymują się bardzo niskie temperatury – działają one całodobowo.

Na stronie Urzędu Miasta Krakowa można znaleźć listę punktów schronienia dla osób w kryzysie bezdomności. To dwie ogrzewalnie dla mężczyzn przy ulicy Księcia Józefa 52 (w dwóch budynkach - A i B), Noclegownia i Schronisko z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Kobiet przy ulicy Sołtysowskiej 13c, Noclegownia i schronisko z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn przy u. Makuszyńskiego 19a oraz Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet na osiedlu Krakowiaków 46. Miejska ogrzewalnia znajduje się też przy ulicy Rozrywka 1. We wszystkich tych punktach znajduje się łącznie 330 miejsc, w tym 84 schroniskowe (50 dla mężczyzn i 34 dla kobiet).

Jak podkreśliła Agnieszka Pers, tak jak przez cały okres jesienny i zimowy streetworkerzy razem ze strażnikami miejskimi będą kontrolować miejsca, w których zazwyczaj przebywają osoby w kryzysie bezdomności, oferując im schronienie.

- Osoby potrzebujące będą także mogły ogrzać się w streetbusie, który o godzinie 19.30 ma pierwszy przystanek przy Muzeum Narodowym. W środku można otrzymać gorącą herbatę, kawę i koc. O godzinie 20.25 autobus podjeżdża w okolicę TAURON Areny Kraków, a od 21.20 do 21.40 będzie w rejonie dworca autobusowego Podgórze SKA – powiedziała rzeczniczka MOPS. Podane godziny obowiązują codziennie do końca marca.

W poprzednim sezonie zimowym ze wsparcia streetbusa korzystało dziennie średnio 46 osób.

Mróz w Polsce

Nadciągają niebezpieczne mrozy. Sytuacja pogodowa w Polsce
WYDANIE SPECJALNE

Mróz w Polsce
Autorka/Autor: pk, bp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Łodzi

MrózZimaBezdomnośćKrakówŁódźGdańskTrójmiastoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
