Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę

Do zdarzenia doszło pod Brzezinami w województwie łódzkim
Starszy ogniomistrz Dominik Okrasa uratował życie 91-letniej kobiecie
Źródło: KP PSP w Brzezinach
Strażak z komendy miejskiej w Skierniewicach (Łódzkie) zauważył, że płonie dom jego sąsiadki. Starszy ogniomistrz Dominik Okrasa wszedł do płonącego budynku i wyniósł z niego 91-letnią kobietę.

Do zdarzenia doszło 22 października w miejscowości Grodzisk, w gminie Dmosin pod Brzezinami. Mieszka tam strażak, który na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Wyniósł z płonącego budynku 91-latkę

Mężczyzna zauważył, że u jego sąsiadki, mieszkającej w niewielkim drewnianym domu pojawił się dym. - Starszy ogniomistrz Dominik Okrasa akurat był obok i zauważył pożar. Pobiegł na miejsce, dzwoniąc na 112. W momencie, kiedy wszedł do płonącego domu, przestał na chwilę rozmawiać z dyspozytorem numeru alarmowego. Wziął na ręce starszą kobietę, wyniósł ją na zewnątrz i ponownie wrócił do rozmowy - zrelacjonował zdarzenie brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy zaczęli gasić pożar. 91-latką zajął się zespół ratownictwa medycznego. Kobieta trafiła śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. - Nasz strażak uratował tej pani życie - podkreślił brygadier Jędrzej Pawlak.

Do zdarzenia doszło pod Brzezinami w województwie łódzkim
Do zdarzenia doszło pod Brzezinami w województwie łódzkim
Źródło: KP PSP w Brzezinach

"Jesteśmy dumni ze wzorowej postawy"

Strażaka w mediach społecznościowych pochwaliła jego macierzysta jednostka. "W miejscowości Grodzisk w powiecie brzezińskim, doszło do pożaru budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w wyniku którego poszkodowana została lokatorka. Zdarzenie zauważył st. ogn. Dominik Okrasa, strażak z naszej Komendy, który po wezwaniu pomocy przystąpił do ewakuacji i udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z budynku objętego pożarem. Na miejsce przybyły zastęp z OSP Lubowidza OSP Dmosin i dwa zastępy z JRG Brzeziny. Kobieta z poważnymi obrażeniami została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Dominik służy w naszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na stanowisku młodszy operator sprzętu, na zmianie drugiej, a także uczestniczy w działaniach jako strażak OSP Dmosin. Jesteśmy dumni ze wzorowej postawy i poświęcenia dla drugiego człowieka naszego kolegi, jego postawa jest godna uznania i podziwu!" - napisali strażacy z PSP w Skierniewicach.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Brzezinach

Udostępnij:
TAGI:
BrzezinySkierniewiceŁódzkiewojewództwo łódzkiepożarStraż pożarnakaretka pogotowiaZespół Ratownictwa MedycznegoLotnicze Pogotowie Ratunkowe
Czytaj także:
"Chcą odebrać Polsce prawo do weta"? Czym straszy europosłanka
"Chcą odebrać Polsce prawo weta"? Czym straszy europosłanka
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Polska Agencja Kosmiczna
Ostra krytyka Polskiej Agencji Kosmicznej w anonimowym liście. Resort "analizuje wszystkie sygnały"
Polska
Pożar bocianiego gniazda w powiecie łowickim
Strażacy gasili bocianie gniazdo
Łódź
imageTitle
Podwójny sukces Japonek na finał sezonu. Jak spisały się Polki?
EUROSPORT
imageTitle
Awans Gąsienicy-Daniel. Inauguracja sezonu dla Austriaczki
EUROSPORT
Adam Szłapka
Szłapka do Kaczyńskiego: niech nas pan w to nie miesza
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
METEO
Wyspa Andoeya
Rybak celowo przerwał ćwiczenia wojskowe NATO
Świat
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
WARSZAWA
Kadr Na Kino 18.10.2025
"Powiew grozy" przed Halloween, polski kandydat do Oscara w kinach, Bon Jovi wraca
KADR NA KINO
Barbara Nowacka
Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić
Polska
Jarosław Kaczyński
"Coś się staruszkowi pomyliło". Tusk o słowach Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Dopiero drugi mecz sezonu, a Donczić już przeszedł do historii
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz olimpijski opowiedział o koszmarze sprzed lat
EUROSPORT
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego
Poznań
imageTitle
Debiut marzenie polskiej nadziei skoków
EUROSPORT
Viktor Orban
Węgry zmieniają podejście do rosyjskich surowców
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Skierniewicami
Na drogę nagle wbiegł łoś, uderzył w bok auta. Nagranie
Łódź
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
WARSZAWA
Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Świat
Samochód wypadł z jezdni i zderzył się w lokomotywą. Pasażerowie uniknęli tragedii
Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
METEO
Koalicja Obywatelska
"Zaczynamy wielki rozdział we wspólnej historii"
RELACJA
Donald Tusk
"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił
Polska
Nowy Sącz
Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"
Kraków
Wejście na strych budynku wygląda niczym z horroru
Sufit w łóżku, grzyb na ścianach. "Tak się mieszka w budynku państwowej spółki"
Piotr Krysztofiak
24-latka została zatrzymana w autobusie
Z autobusu do aresztu
Łódź
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
BIZNES
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel bez błysku na starcie sezonu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica