Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę

Do zdarzenia doszło 22 października w miejscowości Grodzisk, w gminie Dmosin pod Brzezinami. Mieszka tam strażak, który na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Wyniósł z płonącego budynku 91-latkę

Mężczyzna zauważył, że u jego sąsiadki, mieszkającej w niewielkim drewnianym domu pojawił się dym. - Starszy ogniomistrz Dominik Okrasa akurat był obok i zauważył pożar. Pobiegł na miejsce, dzwoniąc na 112. W momencie, kiedy wszedł do płonącego domu, przestał na chwilę rozmawiać z dyspozytorem numeru alarmowego. Wziął na ręce starszą kobietę, wyniósł ją na zewnątrz i ponownie wrócił do rozmowy - zrelacjonował zdarzenie brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy zaczęli gasić pożar. 91-latką zajął się zespół ratownictwa medycznego. Kobieta trafiła śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. - Nasz strażak uratował tej pani życie - podkreślił brygadier Jędrzej Pawlak.

"Jesteśmy dumni ze wzorowej postawy"

Strażaka w mediach społecznościowych pochwaliła jego macierzysta jednostka. "W miejscowości Grodzisk w powiecie brzezińskim, doszło do pożaru budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w wyniku którego poszkodowana została lokatorka. Zdarzenie zauważył st. ogn. Dominik Okrasa, strażak z naszej Komendy, który po wezwaniu pomocy przystąpił do ewakuacji i udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z budynku objętego pożarem. Na miejsce przybyły zastęp z OSP Lubowidza OSP Dmosin i dwa zastępy z JRG Brzeziny. Kobieta z poważnymi obrażeniami została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Dominik służy w naszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na stanowisku młodszy operator sprzętu, na zmianie drugiej, a także uczestniczy w działaniach jako strażak OSP Dmosin. Jesteśmy dumni ze wzorowej postawy i poświęcenia dla drugiego człowieka naszego kolegi, jego postawa jest godna uznania i podziwu!" - napisali strażacy z PSP w Skierniewicach.

