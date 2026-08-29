Śmiertelne potrącenie. Nie żyje 61-latek
Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem pod Wieruszowem. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego. Na miejsce pojechała policja i zespół ratownictwa medycznego.
Zszedł z chodnika, został potrącony
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 61-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, poruszając się chodnikiem, z nieustalonych przyczyn wszedł na jezdnię bezpośrednio przed prawidłowo jadącego Peugeota. Za kierownicą pojazdu znajdowała się 33-letnia mieszkanka powiatu wieruszowskiego. W wyniku zdarzenia doszło do potrącenia pieszego - przekazała aspirant sztabowy Piotr Siemicki z wieruszowskiej policji. I dodała: - Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia 61-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.