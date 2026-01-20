Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Miał być tunel pod miastem, jest coraz większy konflikt i widmo zerwania kontraktu

Tył maszyny drążącej TBM "Katarzyna"
PKP PLK: prace nie są obecnie prowadzone
Źródło: tvn24.pl
Coraz trudniejsza sytuacja jednej z największych inwestycji trwających obecnie w Polsce. Budowa tunelu kolejowego pod Łodzią stoi od kilkunastu miesięcy. Próbujący do tej pory wspólnie stawić czoła problemom inwestor i wykonawca właśnie wkroczyli na wojenną ścieżkę i zaczęli obwiniać się nawzajem o kosztujący miliony złotych zastój.
Kluczowe fakty:
  • Symbolicznym przełomem w relacjach między PKP PLK a firmą PBMiD był 19 stycznia. Na ten dzień, na godzinę 12 wykonawca zaprosił dziennikarzy na konferencję, na której miał poruszyć kwestię relacji z inwestorem.
  • Kiedy PKP dowiedziało się o konferencji... zwołało swoją. Wcześniej, na godzinę 10.
  • Obie strony nawzajem obwiniają się teraz o niepowodzenia. Termin realizacji się oddala, maszyna do drążenia tuneli wciąż bezczynnie stoi pod ziemią, a mieszkańcy kilku grożących zawaleniem kamienic od kilkunastu miesięcy mieszkają w hotelu opłacanym przez wykonawcę.

Tunel kolejowy pod ścisłym centrum miasta miał być rewolucją. Nie tylko byłby czymś na kształt małego metra, które przyspieszyłoby dojazdy do i z centrum, ale też sprawiłoby, że po 10 latach od otwarcia nowoczesny wciąż (i używany w bardzo niewielkim zakresie) dworzec Fabryczny stałby się kluczowym węzłem kolejowym w skali całego kraju. Inwestycja, która - według pierwotnych planów - miała zostać zakończona już pod koniec 2021 roku wciąż jest niedokończona, a wątpliwości dotyczące jej dokończenia są coraz bardziej wyraźne.

Do dość ponurego krajobrazu, na który składają się poważne utrudnienia w ruchu w centrum miasta i dramat około 250 mieszkańców, którzy od półtora roku muszą przebywać w hotelach (chociaż obiecywano im, że wyprowadzają się na dwa tygodnie) właśnie dołączył spór pomiędzy zamawiającym realizację tunelu (czyli PKP PLK) oraz wykonawcą prac (firmą PBMiD). Do niedawna obie strony zgodnie informowały, że trwają prace nad rozwiązaniem problemów technicznych związanych z budową i szukaniem porozumienia w kwestiach finansowych. Ten etap jednak już - jak się wydaje - jest za nami. Wykonawca i zamawiający od kilku tygodni byli w coraz głębszym konflikcie, którego kulminacją było to, co wydarzyło się w Łodzi 19 stycznia.

Najpierw na konferencję prasową o godzinie 12 dziennikarzy zaprosiła firma PBMiD. W dniu spotkania PKP PLK przekazało, że chce przedstawić swoją wersję tego, na jakim etapie jest inwestycja. Spotkanie zaplanowano na godzinę 10. Wnioski z obu spotkań są takie, że strony nie darzą się zaufaniem, a szanse na to, że w tej konfiguracji uda się wreszcie zakończyć wlekącą się od lat inwestycję, są coraz mniejsze.

Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Źródło: PKP PLK

Widmo zerwania umowy

Konferencja prasowa PKP PLK zorganizowana została na dworcu Łódź Fabryczna. Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni PKP PLK Piotr Bruss poinformował, że wykonawca nie prowadzi prac na żadnym dostępnym froncie robót, zszedł z budowy zarówno na przystankach, małych tunelach, jak i w dużym tunelu.

- Tych dostępnych frontów jest bardzo dużo, bo można powiedzieć, że tutaj tak naprawdę każdego dnia powinno 300-400 osób pracować. Natomiast na dzień dzisiejszy nikt tam nie pracuje. Tak naprawdę zostały tylko i wyłącznie utrzymane przez wykonawcę niezbędne procesy, czy to związane z utrzymaniem tarczy, czy z utrzymaniem odwodnienia - zaznaczył.

Bruss podkreślił, że na 16 stycznia 2026 roku wykonawca zadeklarował wznowienie drążenia. To się jednak nie stało.

- Wykonawca nie tylko nie wznowił drążenia, ale też nie wykonał innych prac, do których się zobowiązał. Nie doszło między innymi do wzmocnienia budynku przy al. 1 Maja w zakresie deklarowanym przez wykonawcę. Nie wzmocniono konstrukcji za pomocą belki, czy innych elementów, które były wskazywane - zaznaczył przedstawiciel PKP PLK.

W związku z tym Piotr Bruss zaznaczył, że umowa z dotychczasowym wykonawcą może zostać zerwana. To - jak zaznaczył - jedna z dwóch możliwych opcji. A jaka jest druga?

- Taka, że wykonawca przystępuje do realizacji prac i przede wszystkim przekazuje nam plan, który pokaże, jak chce go zrealizować. To jest kluczowe, żebyśmy dzisiaj widzieli, że wykonawca ma plan na dokończenie tej inwestycji, jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość sprzętu, kadrę, która wejdzie i zrealizuje ten kontrakt - podkreślił przedstawiciel PKP PLK.

Kluczowa inwestycja na zakręcie. Wykonawca: pieniądze się skończyły
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kluczowa inwestycja na zakręcie. Wykonawca: pieniądze się skończyły

Poza budżetem

Podczas zorganizowanej w samo południe konferencji prezes PBDIM-u z Mińska Mazowieckiego Mariusz Serżysko przyznał, że prace na budowie były wykonywane normalnie do przełomu lata i jesieni zeszłego roku. Prace ustały, bo firma nie ma już środków na prowadzenie prac.

- Jest tak, mimo tego że tarcza jest gotowa, a spółka jest gotowa operacyjnie, organizacyjnie i technologicznie do natychmiastowego wznowienia prac. Spółka zainwestowała w pracę na kontrakcie ponad pół miliarda złotych. Nie ma już możliwości w tej chwili kontynuacji prac finansowanych ze środków własnych - podkreślił prezes firmy.

Mariusz Serżysko podkreślił, że negocjacje z wykonawcą na temat pieniędzy rozpoczęły się w roku 2022. Jak mówił, były konieczne w związku z lawinowym wzrostem cen, który nastąpił w wyniku pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.

- Wzrost cen inwestycyjnych wyniósł około 60 proc., co uniemożliwiło finansowanie tak ogromnej inwestycji wyłącznie ze środków własnych spółki. Dalsze zadłużanie się byłoby ryzykowne dla spółki, ponieważ groziłoby to upadłością całej grupy kapitałowej, która zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Spółka wykonuje ponad 200 różnego rodzaju inwestycji rocznie, a upadłość wpłynęłaby również na te projekty - przekazał przedstawiciel wykonawcy.

Budynek runął, maszyna drążąca stoi od roku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Budynek runął, maszyna drążąca stoi od roku

Kwestia planowania

Co na te argumenty PKP PLK? Wracamy do Piotra Brussa i konferencji z godziny 10. Zdaniem przedstawiciela zamawiającego, wykonawca nie ma racji, ponieważ PLK wypłaciło już waloryzację do 10 proc. wartości kontraktu oraz koszty ogólne związane z wydłużeniem czasu na ukończenie. To jednak, jak podkreślił Bruss, nie jedyny powód, dla którego argumentacja PBDiM jest do zbicia.

- Pochylając się nad kwestią finansowania inwestycji trzeba pamiętać, że obowiązuje formuła projektuj i buduj. W ramach tej formuły wykonawca oczywiście w pierwszej kolejności projektuje, w drugiej kolejności buduje. Element rozliczenia dopiero następuje, jak gdyby po wykonaniu danej czynności - podkreślał Bruss.

W związku z tym, jak zaznaczał przedstawiciel PKP PLK, wykonawca musi w swoim kosztorysie uwzględnić fakt, że pewne elementy musi sfinansować z własnej kieszeni do momentu rozliczenia.

- W kontekście złożonej oferty jest to ryzyko wykonawcy, który musi wybrać jakiś model finansowania. To normalna procedura na rynku budowlanym, jest ona realizowana również w innych projektach w portfolio PKP. Wykonawca wszędzie zakłada jakiś element finansowania, jakieś finansowanie obrotowe, które pozwala zrealizować dany kontrakt czy podpisaną umowę - podkreślił przedstawiciel zamawiającego.

Morze aneksów

Wykonawca odbija piłeczkę. Twierdzi, że co prawda tunel powstaje w ramach formuły projektuj i buduj, ale to wcale nie oznacza, że zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że realizacja inwestycji wciąż jest w lesie.

- Po stronie zamawiającego ciąży obowiązek prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. A do chwili obecnej mamy już 51 aneksów, które zmieniają przedmiot zamówienia. Oprócz tego jeszcze są polecenia zmiany, które dotyczą drobniejszych elementów. W międzyczasie zamawiający zmienił oczekiwania dotyczące przepustowości oraz istotne parametry, które dotyczą linii kolejowej i drogi hamowania. To są oczywiście już bardzo ścisłe techniczne sprawy związane ze sterowaniem ruchem kolejowym, ale każdy z tych elementów wpływał na przeciąganie się procedur związanych z zatwierdzeniem dokumentacji - zaznaczał prezes PBDIM-u z Mińska Mazowieckiego Mariusz Serżysko.

Firma odpowiedzialna za drążenie tunelu ma zresztą całą listę zastrzeżeń wobec PKP PLK. Wykonawca wskazuje między innymi, że zaraz po procedurze przetargowej zmieniono trasę przebiegu linii kolejowej na kluczowym odcinku pod miastem, co spowodowało, że trasa zaczęła przebiegać pod budynkami, które nie były wymienione w dokumentacji przetargowej. Na domiar złego, jak wskazuje PBDiM, PKP nie posiadało pełnej wiedzy na temat zabudowań na etapie przetargu, co wymagało dodatkowych analiz i sprawdzeń w trakcie realizacji.

wizualizacja
Tak ma wyglądać tunel pod Łodzią - wizualizacja
Źródło: PKP PLK

Poza domem

W związku z zawieszoną realizacją budowy tunelu, od sierpnia 2024 roku w hotelach mieszkają lokatorzy z al. 1 Maja 19, 21, 23 oraz część mieszkańców z ul. Próchnika 44. W sytuacji, gdy ktoś nie chce mieszkań w hotelu może w zamian otrzymywać ekwiwalent finansowy w wysokości 150 zł za dobę.

- Wszelkie środki na relokacje, w tym na hotele, są finansowane ze środków własnych spółki. Zamawiający nigdy nie zwrócił ani złotówki za te działania - podkreślał prezes PBDiM.

Kiedy wrócą do domów? Kiedy tarcza opuści ich okolice. Wtedy jednak trzeba będzie zająć się bezpieczeństwem lokatorów innych budynków na trasie. Zdaniem wykonawcy, realny termin zakończenia prac to końcówka 2027 lub początek 2028 roku.

- Jest to realny termin, jeśli tarcza zostanie uruchomiona po 14 miesiącach przestoju, co wydłuży obecny termin ukończenia o te 14 miesięcy - mówił prezes PBDIM-u z Mińska Mazowieckiego.

Przedstawiciele PKP PLK zaznaczają, że trwają spotkania z mieszkańcami trzech kamienic, z których musieli wyprowadzić się ludzie.

- Rozmawiamy z mieszkańcami na temat tego, jak możemy ich wesprzeć, bo wiemy, że ta sytuacja, że tak powiem, nie jest najciekawsza i ona trwa od dłuższego czasu. Natomiast na dzień dzisiejszy w zakresie obowiązującej umowy to wykonawca odpowiada za relokację mieszkańców, to on ponosi te koszty - zaznacza Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni PKP PLK Piotr Bruss.

Dodał, że w związku ze zmianą ustawy o transporcie kolejowym, PLK będzie miało możliwość zaopiekowania się mieszkańcami na dalszym etapie, gdyby na przykład doszło do rozwiązania umowy.

- Ustawa pozwala na wykupienie danej nieruchomości ze względu na to, aby inwestycja poszła dalej. Analizujemy różne elementy, w tym kwestie przejęcia nieruchomości, o których rozmawiamy, ale jest to w toku - zaznaczył przedstawiciel PKP PLK.

Kluczowa inwestycja

Tarcza TBM Katarzyna, która rok temu utknęła pod kamienicami przy 1 Maja ma 13 metrów średnicy. Użycie TBM o tak ogromnej tarczy, w jaką wyposażona jest "Katarzyna", umożliwia drążenie dwutorowego tunelu, ale zwiększa ryzyko napotkania trudnych dla realizacji inwestycji anomalii gruntowych.

Przy budowie tunelu średnicowego pod miastem pracowała jeszcze jedna maszyna - TBM Faustyna. 29 listopada zeszłego roku przebiła się przez 80-centymetrową ścianę w rejonie ulicy Srebrzyńskiej, kończąc drążenie ostatniego z czterech jednotorowych tuneli kolejowych i otwierając szlak kolejowy z Łodzi Fabrycznej w kierunku stacji Łódź Kaliska.

Tarcza Faustyna zakończyła drążenie jednego z tuneli pod Łodzią
Tarcza Faustyna zakończyła drążenie jednego z tuneli pod Łodzią
Źródło: Facebook/Łódź

Tunel średnicowy ma połączyć Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska (kierunek Sieradz, Kalisz) i Żabieniec (kierunek Kutno, Łowicz). Dzięki temu skróci się czas przejazdu pociągów na trasie Warszawa - Poznań i Wrocław. Podróż z Widzewa do dworców w zachodniej części miasta ma trwać 15 minut.

7,5-kilometrowy tunel dzieli się na dwie części. Dwutorowy odcinek od Łodzi Fabrycznej do Kozin drąży większa z dwóch tarcz - Katarzyna. Wykonanie czterech jednotorowych tuneli na zachód od przystanku Koziny było zadaniem mniejszej tarczy - Faustyny.

Tunel ma przebiegać pod ścisłym centrum Łodzi
Tunel ma przebiegać pod ścisłym centrum Łodzi
Źródło: PKP PLK
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
PKP PLKpociągiŁódź
Czytaj także:
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierci użyli do fejka
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
21-latek bez tytułu. Oto następny rywal Hurkacza
EUROSPORT
Kim Dzong Un defilada
Bez zapowiedzi. Ostentacyjne usunięcie przez Kim Dzong Una
BIZNES
Alain Orsoni
"Jestem skazany na śmierć". Został zastrzelony nad grobem matki
Świat
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
METEO
szpital wadowice porodowka
Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta
Kraków
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia RSV
RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?
Piotr Wójcik
Linda Klimovicova w II rundzie Australian Open
Wybrała Polskę. Czesi zaczęli działać
Rafał Kazimierczak
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta
Podał "doradcy" hasło i login do konta bankowego. Stracił oszczędności życia
Kujawsko-Pomorskie
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
WARSZAWA
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
METEO
imageTitle
"Ta dziewczynka jeszcze nie wiedziała". Urocze nagranie polskiej olimpijki
EUROSPORT
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
BIZNES
imageTitle
Sinner z błyskawicznym awansem. Pocieszał załamanego rywala
EUROSPORT
Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Wjechała na tory. Zderzyła się z pojazdem technicznym
Łódź
Donald Trump
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii
Świat
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
BIZNES
Samochód wypadł z wału i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Olsztyn
imageTitle
Hurkacz surowy dla siebie po awansie
EUROSPORT
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
METEO
imageTitle
8:0. Wynik, jakiego polski tenis dotąd nie widział
EUROSPORT
imageTitle
Zszokowała Melbourne przed meczem
EUROSPORT
Kobieta była uwięziona w windzie przez 16 godzin
Kobieta była zamknięta w windzie 16 godzin. Nie mogła wezwać pomocy
Łódź
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
BIZNES
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
WARSZAWA
imageTitle
Linette wciąż niepokonana. Awansowała też w deblu
EUROSPORT
Mężczyzna zmarł na przystanku w Gdyni
Mężczyzna upadł na przystanku i "łapał powietrze". Nie udało się go uratować
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica