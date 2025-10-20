Logo strona główna
Łódź

Ogień pojawił się w kuchni. Nie żyje mężczyzna

Tragiczny pożar w Bobrownikach. Nie żyje mężczyzna
Bobrowniki koło Pajęczna (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
64-letni mężczyzna zginął w pożarze domu w Bobrownikach (Łódzkie). Ogień objął część kuchni, a wstępne ustalenia wskazują na zaprószenie ognia jako prawdopodobną przyczynę.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Bobrownikach. O godzinie 8.22 strażacy z Łowicza otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów jednorodzinnych.

Pożar w domu jednorodzinnym w Bobrownikach
Pożar w domu jednorodzinnym w Bobrownikach
Źródło: KP PSP w Łowiczu

Ogień pojawił się w kuchni. Pożar objął węglarkę, krzesło i drzwi do innego pomieszczenia. Jak przekazał nam oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu młodszy brygadier Tomasz Ledzion, w zdarzeniu zginął 64-letni mężczyzna. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

Na miejscu pracowało m.in. pięć zastępów straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego.

Okoliczności pożaru wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Łowiczu

Pożary Straż pożarna Łódzkie
