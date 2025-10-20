Ogień pojawił się w kuchni. Nie żyje mężczyzna

Bobrowniki koło Pajęczna (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Bobrownikach. O godzinie 8.22 strażacy z Łowicza otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów jednorodzinnych.

Pożar w domu jednorodzinnym w Bobrownikach Źródło: KP PSP w Łowiczu

Ogień pojawił się w kuchni. Pożar objął węglarkę, krzesło i drzwi do innego pomieszczenia. Jak przekazał nam oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu młodszy brygadier Tomasz Ledzion, w zdarzeniu zginął 64-letni mężczyzna. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

Na miejscu pracowało m.in. pięć zastępów straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego.

Okoliczności pożaru wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.