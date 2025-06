Zderzenie samochodu osobowego z cysterną. Nie żyje 20-latek

Tragiczny wypadek na DK 74 w Bełchatowie. Nie żyje 20-latek Źródło: KP PSP w Bełchatowie

Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na drodze krajowej numer 74 w Bełchatowie. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch samochodów.

Zderzenie samochodu z cysterną. Nie żyje 20-latek

Na miejscu okazało się, że doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z cysterną przewożącą gaz LPG. - Wykonaliśmy dostęp do poszkodowanego i wydobyliśmy go z wraku. Lekarz z zespołu ratownictwa medycznego stwierdził zgon 20-letniego mężczyzny - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 20-latek Źródło: KP PSP w Bełchatowie

Cysterna przewożąca gaz nie została uszkodzona. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

