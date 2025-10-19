Zwierzęta zostały uratowane Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w Barwinku w gminie Kodrąb. Wezwani na miejsce przez przypadkowego świadka strażacy potwierdzili, że pięć metrów pod powierzchnią, na dnie nieużytkowanej i niezabezpieczonej studni znajdują się pies i lis.

- Zwierzęta były wychłodzone i przytulone do siebie. Nie były agresywne. wyglądały, jakby się wspierały w trudnej sytuacji - relacjonował starszy aspirant Michał Bugaj, dowódca akcji.

Strażacy ruszyli na pomoc Źródło: KP PSP Radomsko

Strażacy zdecydowali się użyć wiklinowego kosza, który opuścili na linach. O ile pies wskoczył sam i po chwili był już na powierzchni, o tyle lis okazał się bardziej zachowawczy. Przekonać go do ewakuacji udało się dopiero po tym, jak strażacy wlali do studni odrobinę wody. Zwierzę zrozumiało, że musi się jak najszybciej wydostać i wskoczyło do kosza.

Rozstanie

Na miejscu psem zaopiekował się jego właściciel. Lis, jak przekazali strażacy, przez chwilę odpoczywał po wyjściu z kosza, a potem ruszył samotnie w stronę lasu.

Służby pracowały na miejscu przez godzinę i 20 minut. W akcji uczestniczyli druhowie z OSP Kodrąb i strażacy JRG Radomsko.

- Właściciel otrzymał zalecenie odpowiedniego zabezpieczenia studni, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości - podsumował st. asp. Michał Bugaj ze straży pożarnej w Radomsku.

Pies i lis wpadły do nieużywanej studni Źródło: KP PSP Radomsko

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę"