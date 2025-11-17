Logo strona główna
Kultura i styl

Znany wokalista odwołuje koncerty. Ma problemy zdrowotne

Yungblud
Yungblud na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Wokalista rockowy Yungblud przerwał trasę koncertową ze względu na problemy zdrowotne. Odwołał wszystkie występy zaplanowane do końca tego roku.
Kluczowe fakty:
  • Wokalista Yungblud był w trakcie trasy promującej album "Idols", kiedy dowiedział się, że część koncertów musi zostać odwołana.
  • W czasie pobytu w domu przeszedł badania, które wzbudziły wątpliwości lekarzy.
  • Fani otrzymają zwrot pieniędzy za odwołane występy.

28-letni angielski wokalista Yungblud, który naprawdę nazywa się Dominic Harrison, miał w tym miesiącu zagrać szereg koncertów w Stanach Zjednoczonych, a następnie - w Ameryce Łacińskiej. Jednak jak ogłosił w mediach społecznościowych w niedzielę, odwołuje wszystkie swoje występy zaplanowane do końca roku.

Wyniki badań budzące wątpliwości

W poście zamieszczonym między innymi na profilu artysty na Facebooku napisał, że w jego naturze jest "zajeżdżanie się" i "nieprzejmowanie się niczym oprócz muzyki i fanów", ale tym razem powiedziano mu, że "musi potraktować sprawę poważnie" po tym, gdy pojawiły się wątpliwości dotyczące jego głosu oraz wyników badań krwi. Jak poinformował, w ubiegłym tygodniu udał się na badania, co ma w zwyczaju robić, kiedy wróci z trasy do domu (niedawno zakończył część trasy promującej album "Idols", która obejmowała głównie kraje europejskie) i lekarz zalecił, aby zrobił przerwę od koncertowania do końca roku.

Jest lista nominacji do Grammy. Szansę ma też Polak

Jest lista nominacji do Grammy. Szansę ma też Polak

Jego głos "przenosił do mrocznego wszechświata". "Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie ty"

Jego głos "przenosił do mrocznego wszechświata". "Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie ty"

Świat

Yungblud stwierdził, że jego serce jest "złamane" oraz przeprosił swoich fanów za odwołanie koncertów. "Nie chcę wyrządzić sobie żadnej trwałej krzywdy, jesteśmy w trakcie podróży, która ma trwać wiecznie" - napisał.

Przyznał, że rozumie, iż niektórzy będą sfrustrowani z tego powodu. "Chcę, abyście wiedzieli, że to jest dla mnie bardzo trudne, ale obiecuję, że wam to wynagrodzę" - zapewnił we wpisie artysta. Dodał, że nigdy nie bierze czyjejś miłości, wsparcia czy przekazanej energii za pewnik i jego fani są dla niego wszystkim. "Ale potrzebuję tego czasu" - dodał.

Fani mogą spodziewać się zwrotów za zakupione bilety na koncerty, które zostały odwołane.

Kim jest Yungblud?

Yungblud był w trakcie swojej światowej trasy koncertowej promującej wydany w czerwcu album "Idols". W jej ramach pojawił się również w Polsce - 18 października wystąpił na warszawskim Torwarze.

W ogłoszonych niedawno nominacjach do nagród Grammy Yungblud uzyskał nominacje w kategoriach najlepszy album rockowy, najlepsza piosenka rockowa (za utwór "Zombie") oraz za najlepszy występ rockowy na pożegnalnym koncercie Black Sabbath w lipcu, gdzie zaśpiewał utwór "Changes". 17 dni po koncercie zmarł lider Black Sabbath, Ozzy Osbourne.

Artysta ma na koncie cztery albumy studyjne, z czego trzy trafiły na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii.

Billie Eilish

"Oddajcie kasę, mordeczki". Czy Billie Eilish mówi to, co myśli wielu?

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ben Houdijk/Shutterstock

Muzyka
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
