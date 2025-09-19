Logo strona główna
Kultura i styl

Wielki sukces filmu "Teściowie 3". Hit jesieni

"Teściowie 3" reż. Kuba Michalczuk
Od premiery filmu "Teściowie 3" minął zaledwie tydzień, a już stał się kinowym hitem tej jesieni. Niepowtarzalną komedię w reżyserii Kuby Michalczuka i według scenariusza Marka Modzelewskiego obejrzało ponad pół miliona widzów. Co w trzeciej części spotka jej bohaterów?

Trzecią część komediowego hitu "Teściowie" można oglądać w kinach od 12 września. Od pierwszych dni cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem, wypełniając po brzegi sale kinowe. "Teściowie 3" to jeden z tych tytułów, które nie tylko bawią, ale też prowokują do rozmów o rodzinnych relacjach i ich granicach.

W rolach głównych ponownie zobaczymy plejadę gwiazd, która gwarantuje nie tylko świetną grę aktorską, ale i mnóstwo emocji: Maję Ostaszewską, Izabelę Kunę, Adama Woronowicza i Marcina Dorocińskiego. W filmie partnerują im także m.in. Magdalena Popławska, Wojciech Mecwaldowski i Joachim Lamża.

Film już dziś należy do grona najchętniej oglądanych produkcji tego roku w polskich kinach. Obejrzało go od premiery ponad pół miliona osób.

"Teściowie 3" reż. Kuba Michalczuk
"Teściowie 3" na wielkim ekranie. Co czeka bohaterów

W kolejnej części filmu "Teściowie" ponownie spotykamy się z rodziną, która tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii - jednak tym razem nie jest sam.

Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji z udziałem lokalnej policji. "Teściowie 3" to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a zdrada nie dzieli tak mocno jak… święty sakrament.

"Teściowie 3" reż. Kuba Michalczuk
Producentem filmu jest Akson Studio ("1670", "Filip", "Chopin, Chopin!"), a jego koproducentami NEXT FILM i TVN Warner Bros. Discovery, właściciel TVN24 i tvn24.pl.

