Kultura i styl

Odkryto pierwszy opublikowany utwór królowej kryminałów Agathy Christie

Agatha Christie
Znaleziono wspomnienia Agathy Christie. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters
Miłośnicy twórczości Agathy Christie odkryli w londyńskiej gazecie z 1905 roku nieznany do tej pory wiersz pisarki. To pierwszy utwór, jaki wówczas 15-letnia autorka opublikowała – podał dziennik "The Times". Okazało się, że sama autorka przez lata prawdopodobnie nieświadomie wprowadzała jego poszukiwaczy w błąd.

Odkrycia sześciozwrotkowego wiersza "Para kontra elektryczność" dokonali miłośnicy twórczości Agathy Christie: literaturoznawca James Bernthal-Hooker i jego mąż Alan, którzy przeszukiwali archiwa prasowe zamieszczone w internecie - podała w niedzielę brytyjska gazeta "Times".

Ich zdaniem wczesna twórczość poetycka Christie, nawiązująca do Lewisa Carrolla i Edwarda Leara, dwóch jej ulubionych pisarzy, świadczy o talencie, choć "jej mocną stroną była zdecydowanie proza".

O powstaniu wiersza wspomniała sama autorka w autobiografii, opublikowanej pośmiertnie w 1977 roku. Okazało się jednak, że zamieszczone tam informacje wprowadzały przez lata w błąd poszukiwaczy tego utworu.

Poszukiwania wiersza utrudniły błędne tropy

We wspomnieniach Christie błędnie podała rok napisania wiersza "Para kontra elektryczność", a także pomyliła wypadek pociągu elektrycznego z wypadkiem tramwaju stanowiącym inspirację do powstania utworu. Te błędne tropy sprawiły, że mimo detektywistycznych sprawności miłośników jej twórczości wiersz przez 120 lat nie był powszechnie znany.

W czasie powstania utworu nastoletnia Christie przebywała w Ealing w zachodniej części Londynu. Zamieszkiwała wówczas u swojej krewnej Margaret Miller. Młoda poetka wysłała swój wiersz do dwóch gazet - "Middlesex County Times" oraz "Ealing and Hanwell Post", gdzie został opublikowany 8 lipca 1905 roku. Pod tekstem znajduje się podpis AMC Miller, co oznacza Agathę Mary Clarissę Miller, jak z domu nazywała się Christie.

Jej pierwsza powieść "Tajemnicza historia w Styles", w której pojawiła się postać słynnego detektywa Herkulesa Poirota, miała swoją premierę w 1920 roku. Christie w sumie była autorką 66 powieści kryminalnych, a także zbiorów opowiadań i sztuk teatralnych. Wydała także dwa tomiki poezji: "The Road of Dreams" ("Droga marzeń") w 1925 r. i "Poems" ("Wiersze") w 1973 r.

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wielka Brytania
