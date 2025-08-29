Selena Gomez Źródło: Reuters

Na zdjęciach, które Gomez udostępniła na Instagramie, aktorka pozuje sama oraz w towarzystwie przyjaciółek. Na jednej fotografii widzimy grupę szeroko uśmiechniętych młodych kobiet na pokładzie jachtu, na innym grupę pozującą z bagażami.

Są też zdjęcia, które nie pozostawiają wątpliwości, że mowa o wieczorze panieńskim, a wręcz - jak określił to magazyn "People" - "podróży panieńskiej": na jednej z fotografii widzimy Selenę Gomez w welonie z napisem "Bride to be" (przyszła panna młoda), na innych - balony układające się w napis "pani Levin" i "panna młoda".

Post w ciągu zaledwie 10 godzin od publikacji polubiło 5 mln osób. Jego autorka nie dodała do zdjęć żadnego opisu. Według "People" impreza odbyła się w mieście Cabo San Lucas w Meksyku.

Kiedy Selena Gomez świętowała wieczór panieński, jej narzeczony Benny Blanco miał wieczór kawalerski w Las Vegas. Producent muzyczny i autor tekstów zamieścił w relacji na Instagramie między innymi zdjęcie, na którym siedzi przy dużym stole z widokiem na panoramę miasta. "Nigdy nie zapomnę tego weekendu" - dodał partner Gomez w relacji.

Razem w życiu i w studiu

Selena Gomez i Benny Blanco poinformowali o swoich zaręczynach w grudniu 2024 roku. "Wieczność zaczyna się teraz" - przekazała aktorka i piosenkarka na Instagramie pod koniec ubiegłego roku. Podzieliła się wówczas z fanami zdjęciem pierścionka zaręczynowego. Para potwierdziła, że jest w związku, w 2023 roku. Wcześniej współpracowali razem przy takich utworach Gomez jak "I Can't Get Enough" czy "Same Old Love".