Twórczość Taylor Swift na uniwersytecie. "Nie ma to nic wspólnego z jej celebrycką sławą"

Kurs poświęcony analizie twórczości Taylor Swift znalazł się wśród przedmiotów, które w nadchodzącym semestrze mogą wybrać studenci literatury z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Praca z tekstami amerykańskiej gwiazdy ma pokazać, w jaki sposób wykorzystuje ona te same środki literackie i figury co twórcy tradycyjnej poezji - wyjaśniła dla CNN profesor będąca inicjatorką nowego kursu.

W semestrze jesiennym roku akademickiego 2022/23 kurs o nazwie "The Taylor Swift Songbook" zostanie włączony do rozkładu zajęć studentów literatury z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Oznacza to, że słowa piosenek 32-letniej wokalistki będą analizowane na tej samej zasadzie co utwory najwybitniejszych poetów takich jak William Shakespeare czy John Keats - kursy skupione na twórczości tej dwójki też są wśród zajęć oferowanych studentom z Teksasu.