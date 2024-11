Diecezja brooklińska przekazała w wydanym w poniedziałek oświadczeniu, że Jamie Gigantiello, proboszcz nowojorskiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej (Our Lady of Mount Carmel Church) został zwolniony z pełnienia "jakiegokolwiek nadzoru duszpasterskiego i funkcji zarządczej" w kościele - donosi BBC. Decyzja to efekt dochodzenia wszczętego pod koniec zeszłego roku. W październiku 2023 roku bowiem premierę miał teledysk do piosenki "Feather" amerykańskiej gwiazdy Sabriny Carpenter. Niektóre z jego scen zostały nakręcone właśnie we wnętrzu tego kościoła.