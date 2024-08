Kto powalczy o Bursztynowego Słowika? Koncert już dziś wieczorem

Wtorek to drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2024. Podczas wieczornego koncertu wystąpią m.in. Nosowska, Agnieszka Chylińska, Zalewski, Natalia Kukulska i Ørganek. Na dziś zaplanowane jest też rozstrzygnięcie rywalizacji o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Kto o nią zawalczy?

Trwa Top of the Top Sopot Festival 2024. Podczas pierwszego dnia imprezy w Operze Leśnej usłyszeć można było m.in. Lady Pank, Blue Cafe, Wilki, Sylwię Grzeszczak, Kwiat Jabłoni, Sarsę czy grupę Wanda i Banda. Wykonali największe przeboje i wiele utworów w nowych aranżacjach. Wydarzenie transmitowane było na żywo w telewizji TVN.

We wtorek publiczność czekają występy Nosowskiej, Agnieszki Chylińskiej, Zalewskiego, Kasi Kowalskiej, Ørganka, Natalii Kukulskiej, Natalii Szroeder, Grubsona, Błażeja Króla i Rubensa. Koncert "Cudowne lata 90." będzie transmitowany na żywo w TVN od godz. 19.55. Można go też oglądać w Playerze.

Na drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu zaplanowano też konkurs o statuetkę Bursztynowego Słowika. Na scenie stanie siedmioro nominowanych. Koncert będzie transmitowany na żywo w TVN od godz. 21.50. Można go też oglądać w Playerze.

Top of the Top Sopot Festival. Kto powalczy o Bursztynowego Słowika?

Bursztynowy Słowik to statuetka z długą tradycją. Po raz pierwszy wręczono ją w 1984 roku. Wówczas zdobyły ją Anne Veski i Eva Maria Pickert. Od tego czasu okoliczności oraz kryteria jej przyznawania zmieniały się wielokrotnie. Obecnie zwycięzca nagrody wybierany jest w drodze głosowania. Podczas tegorocznej edycji Top of the Top Sopot Festival odbędzie się ono na portalu tvn.pl oraz drogą sms-ową.

Zdobywcą Bursztynowego Słowika jest m.in. Michał Szpak tvn24

Przed rokiem statuetkę zdobył duet Kwiat Jabłoni. Do grona laureatów Bursztynowego Słowika należą też Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski czy Roksana Węgiel. We wtorek o prestiżową nagrodę zawalczą wschodzące gwiazdy polskiego rynku muzycznego: Carol Markovsky, Marta Bijan, Paula Biskup, Oskar Cyms, Zalia, Arek Kłusowski i Teo Tomczuk.

Carol Markovsky to zespół rockowy. Portal telewizji TVN opisuje go jako "buchający energię, która z każdym utworem podnosi temperaturę publiczności". Do jego dorobku zaliczyć można debiutancki minialbum pt. "Prąd i Jazz" oraz wydany przed czterema laty singiel "Więcej Ciebie". Martę Bijan widzowie stacji mogli oglądać w IV edycji programu "X Factor". Artystka dotarła do finału i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Tego, jak aktualnie brzmi, posłuchać można w jej najnowszym singlu zatytułowanym "Nie ma Cię tu".

Z występów w telewizji TVN publiczność Top of the Top Sopot Festivalu pamiętać też może Paulę Biskup. W 2022 roku artystka wzięła udział w emitowanym tam show "Mam talent". Jest autorką utworów takich, jak "Walczyk", "Francuska 8", "Balbalbal" czy popularnego wiosną singla "Nie szkodzi". Z "Mam talent" pamiętana może być także Julia Zarzecka, szerzej znana jako Zalia. Jej twórczość skupia się wokół alt-popu, pop-rocka i R&B. Przed dwoma laty wydała debiutancki album "Kocham i tęsknię", a obecnie pracuje nad kolejnym krążkiem. Wydała już z niego dwa single: "Znowu sam" oraz "Motyl".

W talent show w przeszłości występował też Arek Kłusowski. W ocenie portalu TVN wokalista obdarzony jest "jednym z najciekawszych głosów w branży". Na koncie ma już trzy albumy studyjne: "Po tamtej stronie", "Lumpeks" i "Zaległości w miłości" - oraz współpracę z artystkami takimi, jak Kayah, Justyna Steczkowska czy Doda.

O Bursztynowego Słowika powalczy też Oskar Cyms. Popowy wokalista popularność zdobył po wypuszczeniu singla "Daj mi znać". Ten w maju otrzymał certyfikat platynowej płyty. W starciu o statuetkę udział weźmie również Teo Tomczuk. Przed szerszą publicznością zaprezentował się w 15. edycji programu "Mam Talent". W swojej twórczości łączy pop i rock. Równolegle z karierą muzyczną Tomczuk rozwija działalność aktorską.

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Dzień Dobry TVN, TVN