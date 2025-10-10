Logo strona główna
Kultura i styl

Te kinowe hity zaraz znikną z Playera. Ostatnia szansa, by obejrzeć

kobieta telewizor
"Top Gun" w reż. Tony'ego Scotta
To ostatni dzwonek, by obejrzeć te kinowe hity na platformie Player. Niektóre znikną już ten weekend. Wśród nich kultowa polska komedia z 1988 roku w reżyserii Romana Załuskiego, na której wychowały się pokolenia Polaków.

Player to platforma streamingowa, dzięki której można obejrzeć kinowe hity bez wychodzenia z domu. Z biblioteki, w której odnaleźć można zarówno tegoroczne produkcje, jak i kultowe filmy, w najbliższym czasie zniknie kilka tytułów - zostało niewiele czasu, by nadrobić zaległości.

"Harry Potter i Zakon Feniksa", dostępny do 11 października

Kolejny film, o którym warto pamiętać w ten weekend, to również kinowy hit. Po samotnie spędzonych wakacjach Harry wraca do Hogwartu, aby rozpocząć swój piąty rok nauki. Nakręcony przez Davida Yatesa "Harry Potter i Zakon Feniksa" jest to piąty film z na podstawie siedmiotomowego cyklu Harry Potter. Zachwyca nie tylko muzyką i scenografią, ale też czarodziejskimi pojedynkami. Film do obejrzenia TUTAJ.

Harry Potter i Zakon Feniksa
Harry Potter i Zakon Feniksa
"Kogel Mogel", dostępny do 12 października

Kultowa polska komedia z 1988 roku w reżyserii Romana Załuskiego, na której wychowały się pokolenia Polaków, dostępna jest jeszcze do obejrzenia w ten weekend. Zabawne dialogi i wyraziste postaci sprawiają, że film na stałe wszedł do kanonu kinematografii, a kolejne części przyciągały tłumy do kin. "Otóż stryjeczny wuj szwagra mego drugiego męża…", to dobrze znany cytat z produkcji z końca lat 80. "Marian, tu jest jakby luksusowo" czy "moja decyzja jest jakby nieodwołalna" to zdania rozpoznawane przez każdego fana polskich komedii. Film można obejrzeć TUTAJ.

"Top Gun: Maverick", dostępny do 12 października

Propozycja dla tych, którzy lubią kino pełne napięcia - długo oczekiwany sequel jednego z najlepszych filmów akcji w historii z Tomem Cruisem w roli głównej i w reżyserii Joseph Kosinski. Co zobaczymy na ekranie? Maverick wciąż wyznacza nowe standardy jako najlepszy pilot marynarki wojennej. Pewnego dnia musi jednak zmierzyć się z duchami przeszłości.

Ocena w najpopularniejszym serwisie filmowym IMDB to 8,2/10. Jedna z opinii użytkownika serwisu, który widział ten film w kinie, brzmi: "Zapłaciłem za cały fotel, ale seans spędziłem tylko na krawędzi". Dodał, że "teraz chce rzucić pracę i zostać pilotem". Film do obejrzenia TUTAJ.

"Top Gun: Maverick" to najbardziej dochodowy film w karierze Toma Cruise'a
"Top Gun: Maverick" to najbardziej dochodowy film w karierze Toma Cruise'a
"Praktykant", dostępny do czwartku 16 października

Znudzony i zmęczony emeryturą wdowiec Ben (w tej roli Robert De Niro) postanawia zmienić swoje życie, rozpoczynając staż w sklepie internetowym z odzieżą. Jak podaje serwis filmowy IMDB - Quentin Tarantino przyznał, że to jego ulubiony film 2015 roku. Lekka komedia w reżyserii Nancy Meyers mówi o tym, jakie wartości są naprawdę ważne w życiu. W serwisie IMDB film ma 7 gwiazdek, a widzowie docenili nie tylko relację na ekranie między głównym bohaterem a jego szefową (w tej roli Anne Hathaway), ale też podkreślają, że jest "zaskakujący" i "skłaniający do refleksji". Można go obejrzeć TUTAJ.

Jakie filmy znikną wkrótce z Playera? Daty i tytuły

Jeśli te cztery propozycje są już Wam dobrze znane, warto sprawdzić również te tytuły:

"Gotowi na wszystko. Exterminator", dostępny do 15 października

Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy jako zespół EXTERMINATOR. TU OBEJRZYSZ.

"Small World", dostępny do 18 października

Handel ludźmi trwa w najlepsze. Co roku sprzedawanych jest półtora miliona dzieci. Policjant Robert Goc nie uratuje ich wszystkich, ale nie spocznie, póki nie dotrze do szesnastolatki, która przed laty została porwana niemal na jego oczach. Kliknij TU, by obejrzeć.

"Święto ognia", dostępny do 23 października

Anastazja jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Do obejrzenia TUTAJ.

"Bella i Sebastian: Nowe pokolenie", dostępny do 19 października. 10-letni chłopiec spędza wakacje w górach z babcią i ciotką. Od nudnych zajęć ratuje go spotkanie z Bellą, ogromną suczką maltretowaną przez swoją właścicielkę. Gotowy zrobić wszystko, by walczyć z niesprawiedliwością i chronić swoją nową przyjaciółkę, chłopiec spędzi najdziwniejsze lato w swoim życiu. Rodzinny film do obejrzenia TU.

Po więcej propozycji zapraszamy na HBO Max i na platformę Player. Player należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

Filmy, których się nie kręci. Czy będą kręciły widzów?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

