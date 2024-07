"Zaledwie parę dni temu siedzieliśmy przy kawie". Przyjaciele żegnają Tadeusza Woźniaka

Dziennikarze i muzycy żegnają zmarłego wokalistę i kompozytora Tadeusza Woźniaka. "Zaledwie parę dni temu siedzieliśmy przy kawie snując plan sfinalizowania wydawniczo ostatniego projektu pt. 'Słowa'" - przekazał w mediach społecznościowych gitarzysta Marek Raduli. Maria Szabłowska nawiązała do legendarnego utworu Tadeusza Woźniaka, mówiąc, że "przyszedł po niego Zegarmistrz Światła".

Tadeusz Woźniak nie żyje. Gwiazdy żegnają muzyka

Współtwórcę i wykonawcę przeboju "Zegarmistrz Światła" żegnają gwiazdy polskiej estrady. "Jestem poruszony odejściem Tadeusza Woźniaka" - napisał gitarzysta i kompozytor Marek Raduli na Facebooku. "Zaledwie parę dni temu siedzieliśmy przy kawie snując plan sfinalizowania wydawniczo ostatniego projektu pt. 'Słowa', wykonanego na gali otwarcia wystawy Biblioteki Narodowej , w którym to projekcie miałem zaszczyt uczestniczyć obok wielu wybitnych artystów" - dodał muzyk.

"Koszmarna wiadomość... A mieliśmy w sierpniu usiąść do ciekawego projektu..." - to już fragment wpisu, który w mediach społecznościowych udostępnił dziennikarz muzyczny Hirek Wrona.

Tadeusz Woźniak "zawsze był pełen entuzjazmu"

Dziennikarka Maria Szabłowska wyznała, że trudno jest jej mówić o muzyku w czasie przeszłym. - Jako artysta towarzyszył mi, jako dziennikarce, całe moje zawodowe życie. Poznaliśmy się bardzo wcześnie, jeszcze na etapie przeboju "Hej Hanno", który skomponowała dla niego Kasia Gaertner. Bardzo lubiła Tadeusza i dała mu szansę: była już wtedy bardzo rozchwytywaną kompozytorką - powiedziała. - Podczas przygotowania jednej ze swoich audycji spytałam Kasię, jakby określiła Tadeusza. Powiedziała, że bardzo lubi z nim pracować, ponieważ on lubi swoją pracę i wie, jak ją wykonywać - wspominała.

Szabłowska podkreśliła, że Tadeusz Woźniak był "bardzo fajnym, otwartym, inteligentnym człowiekiem". - Tadeusz zawsze był pełen entuzjazmu - dodała. Zwróciła także uwagę, że rodzina Woźniaków wspólnie występowała. - Jak słyszałam hasło "śpiewająca, występująca rodzina", to właśnie Woźniakowie przychodzili mi do głowy - powiedziała Szabłowska. Przypomniała, że rodzina Woźniaków jeździła na festiwale, m.in. do Świnoujścia. - Muzyka jednoczyła ich jeszcze bardziej. Czasami członkowie rodzin muzycznych, artystycznych, pracujących w tej samej branży, konkurują ze sobą, ale tu była harmonia. Oni szalenie wspierali syna, syn był dumny z rodziców - powiedziała dziennikarka.