Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Kultura i styl

Aktorka Suzanne Somers odeszła dwa lata temu. Jej mąż pracuje nad klonem AI zmarłej żony

Alan Hamel i Suzanne Somers
"Tworzymy boga". Lech C. Król, ekspert do spraw sztucznej inteligencji
Alan Hamel, wdowiec po zmarłej amerykańskiej aktorce i pisarce Suzanne Somers w rozmowie z magazynem "People" wyjawił, że pracuje nad klonem AI swojej żony. Spełnia w ten sposób jej życzenie - przekonuje.

Alan Hamel zapowiedział projekt "Suzanne AI Twin" w wywiadzie opublikowanym we wtorek. Jak przyznał, rozmawiał z żoną o nim już w latach 80., a to za sprawą pomysłowości informatyka i pisarza Raya Kurzweila. - Wiedzieliśmy, że to nadejdzie - powiedział o sztucznej inteligencji wdowiec po Suzanne Somers. - Bardzo się cieszę, że mogę spełnić jej życzenie - stwierdził Hamel w wywiadzie dla "People".

Oburzenie w Hollywood. "Znajdź aktorkę, która potrafi to wszystko"
Oburzenie w Hollywood. "Znajdź aktorkę, która potrafi to wszystko"

Klon AI zmarłej aktorki zostanie udostępniony fanom

Według jego słów, klon artystki został wyszkolony przy użyciu wszystkich książek jej autorstwa oraz wywiadów, których udzieliła. - Dzięki temu naprawdę może odpowiedzieć na każde pytanie - ocenił Hamel. - To była Suzanne - ocenia odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję na pytania, które sam zadał. Zapewnia też, że kiedy klon AI aktorki będzie już gotowy, zaprosi fanów na stronę, gdzie będą mogli z nim porozmawiać.

Alan Hamel i Suzanne Somers
Alan Hamel i Suzanne Somers
Źródło: Patrick McMullan/PMC via Getty Images

Suzanne Somers była amerykańską aktorką, pisarką i scenarzystką. Popularność zawdzięczała serialowi "Three's Company", emitowanemu na przełomie lat 70. i 80., grała również w m.in. w "Mrocznych przywidzeniach", "Na wyłączność" oraz w "Grubym i chudszym". Zmarła w 2023 roku, po latach walki z rakiem. Miała 76 lat.

To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"

To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"

Maja Piotrowska
Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."

Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."

Świat

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Patrick McMullan/PMC via Getty Images

USASztuczna inteligencjaFilmHollywood
