Aktorka Suzanne Somers odeszła dwa lata temu. Jej mąż pracuje nad klonem AI zmarłej żony

"Tworzymy boga". Lech C. Król, ekspert do spraw sztucznej inteligencji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Alan Hamel zapowiedział projekt "Suzanne AI Twin" w wywiadzie opublikowanym we wtorek. Jak przyznał, rozmawiał z żoną o nim już w latach 80., a to za sprawą pomysłowości informatyka i pisarza Raya Kurzweila. - Wiedzieliśmy, że to nadejdzie - powiedział o sztucznej inteligencji wdowiec po Suzanne Somers. - Bardzo się cieszę, że mogę spełnić jej życzenie - stwierdził Hamel w wywiadzie dla "People".

Klon AI zmarłej aktorki zostanie udostępniony fanom

Według jego słów, klon artystki został wyszkolony przy użyciu wszystkich książek jej autorstwa oraz wywiadów, których udzieliła. - Dzięki temu naprawdę może odpowiedzieć na każde pytanie - ocenił Hamel. - To była Suzanne - ocenia odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję na pytania, które sam zadał. Zapewnia też, że kiedy klon AI aktorki będzie już gotowy, zaprosi fanów na stronę, gdzie będą mogli z nim porozmawiać.

Alan Hamel i Suzanne Somers Źródło: Patrick McMullan/PMC via Getty Images

Suzanne Somers była amerykańską aktorką, pisarką i scenarzystką. Popularność zawdzięczała serialowi "Three's Company", emitowanemu na przełomie lat 70. i 80., grała również w m.in. w "Mrocznych przywidzeniach", "Na wyłączność" oraz w "Grubym i chudszym". Zmarła w 2023 roku, po latach walki z rakiem. Miała 76 lat.