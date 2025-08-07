Logo strona główna
Kultura i styl

Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie. "Taki był mój tata"

Ozzy i Jack Osbourne
Ostatnie pożegnanie Ozzy'ego Osbourne'a
Źródło: Reuters
Syn Ozzy'ego Osbourne'a, Jack Osbourne, opublikował w środę wpis, w którym wspomina zmarłego niedawno wokalistę. Dołączył do niego film i cytat, który - jak zaznaczył - doskonale opisuje jego ojca.

Jack Osbourne przyznał, że od śmierci ojca nie miał ochoty niczego publikować w sieci. "Serce bolało mnie zbyt mocno" - przekazał syn założyciela Black Sabbath dokładnie tydzień po jego pogrzebie. "Będę się streszczał, bo on nie znosił długich, rozwlekłych przemówień" - podkreślił Osbourne.

Poruszający wpis córki Ozzy'ego Osbourne'a
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poruszający wpis córki Ozzy'ego Osbourne'a

39-latek dodał, że "miał ogromne szczęście", będąc wśród nielicznych, którzy mogli nazywać Ozzy'ego ojcem. "Moje serce przepełnia smutek i żal, ale także ogromna miłość i wdzięczność. Spędziłem z tym człowiekiem 14 501 dni i wiem, że to wielkie błogosławieństwo" - czytamy.

Na zakończenie Osbourne przytoczył słowa amerykańskiego dziennikarza i pisarza Huntera S. Thompsona, zaznaczając: "Myślę, że ten cytat najlepiej opisuje mojego ojca".

Życie nie powinno być podróżą do grobu z zamiarem bezpiecznego dotarcia tam w ładnym i dobrze zachowanym ciele. Chodzi raczej o to, by dać się wystrzelić z salwą burtową, zużyć, wyczerpać, krzycząc na całe gardło: "ale jazda!"
Hunter S. Thompson, "The proud highway"

Jack Osbourne wspomina ojca. "Żył pełnią życia"

"Taki był mój tata. Żył pełnią życia. Kocham cię, tato" - podsumował Jack Osbourne. Do wpisu dołączył film ze zdjęciami i nagraniami z ojcem. Widać na nich między innymi legendarnego muzyka w kuchni, na pokładzie samolotu, w towarzystwie dzieci i wnucząt. Na ekranie pojawiają się także zdjęcia z pożegnalnego koncertu, który Black Sabbath zagrał w Birmingham na początku lipca. Klip został zilustrowany utworem "So Tired" z repertuaru "Księcia Ciemności".

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca. Muzyk, autor tekstów, założyciel zespołu Black Sabbath miał 76 lat. 30 lipca odbyła się uroczystość pogrzebowa w jego rodzinnym Birmingham. W centrum miasta pojawiły się tysiące fanów muzyka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest oficjalna przyczyna śmierci Ozzy'ego Osbourne'a

Jest oficjalna przyczyna śmierci Ozzy'ego Osbourne'a

Świat
"Nawet sztuka bywa celem"

"Nawet sztuka bywa celem"

WARSZAWA

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Billboard, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Larry Busacca/Getty Images for Tribeca Film Festival

