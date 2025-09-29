Selena Gomez jest już mężatką. Pokazała zdjęcia ze ślubu

Selena Gomez Źródło: Reuters

Selena Gomez i Benny Blanco pobrali się w sobotę 27 września, o czym poinformowali w mediach społecznościowych. Według informacji magazynu "Vogue" ceremonia miała miejsce w ogrodzie Sea Crest Nursery w Santa Barbara w Kalifornii. Dla gości ustawiono tam duże białe namioty. Na miejscu, jak podaje magazyn, można było zauważyć liczną obecność ochrony.

Według mediów w uroczystości brało udział około 170 gości, a wśród nich, oprócz członków rodziny pary młodej, wymienia się także wiele gwiazd, m.in. Taylor Swift, Eda Sheerana, Camilę Cabello czy Paris Hilton.

Ślub Gomez i Blanco

Informację o ślubie potwierdziła w mediach społecznościowych sama Gomez. W niedzielę opublikowała na Instagramie zdjęcia z uroczystości, podpisując je datą wydarzenia.

Radosną nowiną podzielił się także Blanco. "Poślubiłem prawdziwą księżniczkę Disneya" - napisał, nawiązując do początków kariery Gomez.

Związek Seleny Gomez i Benny'ego Blanco

33-letnia Selena Gomez i 27-letni Benny Blanco poinformowali o swoich zaręczynach w grudniu 2024 roku. Gomez podzieliła się wówczas z fanami zdjęciem pierścionka zaręczynowego. Para potwierdziła, że jest w związku, w 2023 roku. Wcześniej współpracowali razem przy takich utworach Gomez jak "I Can't Get Enough" czy "Same Old Love". W tym roku wydali wspólny album pt. "I Said I Love You First".

Blanco to osoba świetnie znana w amerykańskiej branży muzycznej. Jest producentem i autorem tekstów, współpracował z największymi gwiazdami, jak Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, SZA, Ed Sheeran. Ma na koncie pięć nagród BMI Songwriter of the Year oraz wiele nominacji do prestiżowych nagród, w tym kilkanaście do nagrody Grammy.