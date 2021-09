Sarah Harding nie żyje. Gwiazda Girls Aloud miała 39 lat

Sarah Harding. Wielki sukces zespołu Girl Aloud

Sarah Harding urodziła się w brytyjskim Berkshire w 1981 roku. Początkowo nagrywała ścieżki wokalne dla producentów muzyki dance. Jej profesjonalna kariera ruszyła w 2002 roku, gdy w reality show "Popstars: The Rivals" trafiła do girlsbandu Girls Aloud. Jedną z członkiń była również Cheryl Cole. Zespół - jak przypomniał portal NME - stał się najlepszą brytyjską grupą popową XXI wieku (zawiesił swoją działalność w 2013 roku). Wprowadzając wszystkie 20 singli - jeden po drugim - do pierwszej dziesiątki na listach przebojów (cztery z nich na pierwsze miejsce), członkinie zespołu ustanowiły brytyjski rekord. W 2007 roku został on wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako grupa muzyczna powstała w ramach telewizyjnego reality show, która odniosła największy sukces. W 2008 roku zespół ustanowił kolejny rekord, tym razem jako kobieca grupa muzyczna, która wprowadziła najwięcej singli - jeden po drugim - do pierwszej dziesiątki list przebojów. W maju 2010 roku oszacowano, że grupa zarobiła około 30 milionów funtów.

Do największych hitów zespołu należą: "Sound of the Underground", "I'll Stand By You" (cover przeboju Pretenders), "Walk This Way" (cover zespołu Aerosmith) i ich oryginalny kawałek "The Promise".