Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Rusza 51. festiwal filmowy w Gdyni. Na otwarcie nowy film Jana Holoubka

|
Kadr z filmu "Dziki, dziki Wschód" Jana Holoubka
"Dziki, dziki Wschód" - międzynarodowy trailer filmu Jana Holoubka
Źródło wideo: Screen International
Źródło zdj. gł.: Warner Bros. Polska
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pokazem filmu Jana Holoubka "Dziki, dziki Wschód" rozpocznie się w poniedziałkowy wieczór 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 16 filmów w Konkursie Głównym oceni jury pod wodzą Krzysztofa Zanussiego.

To będzie niezwykle interesujący festiwal. Choć za mocnego faworyta uchodzi obraz Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna", nagrodzony za reżyserię w Cannes i w dodatku wybrany już polskim kandydatem do Oscara, to do Konkursu Głównego trafiły produkcje naprawdę mocne.

Do tych najbardziej oczekiwanych należy na pewno film otwarcia Jana Holoubka "Dziki, dziki Wschód", którego koproducentem jest Warner Bros. Discovery. Ale wydarzeniami będą też pokazy szalenie oczekiwanego obrazu Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę", czy film dwukrotnego zdobywcy Złotych Lwów Piotra Domalewskiego "Nasza rewolucja".

Jury pod przewodnictwem Kryzsztofa Zanussiego nie będzie miało łatwego zadania. Laureatów poznamy w sobotę 26 września.

Po pierwsze Konkurs Główny i film otwarcia

O filmie Pawła Pawlikowskiego, obecnym już od czerwca w kinach, napisano już chyba wszystko. Przypomnijmy więc tylko, że ten kolejny czarno-biały obraz zdobywcy Oscara, opowiada o pierwszej powojennej wizycie w podzielonych Niemczech noblisty Tomasza Manna i jego córki Eriki. Film, nakręcony po niemiecku i z niemieckimi gwiazdami, domyka głośną czarno-białą trylogię reżysera o powojennej Europie.

W głównych rolach pojawiają się Hanns Zischler i międzynarodowa gwiazda Sandra Hueller.

Już przy okazji ogłoszenia w lipcu listy filmów konkursowych, pisaliśmy o tym, że międzynarodowy charakter zyskał też sam festiwal. Na 16 tytułów w Konkursie Głównym aż pięć to koprodukcje międzynarodowe.

Film Jana Holoubka "Dziki, dziki Wschód" swoją światową premierę miał na prestiżowym festiwalu w Toronto, gdzie został świetnie przyjęty. Ten łamiący gatunkowe schematy obraz nagrodzonego już w Gdyni za reżyserię Holoubka opowiada wojenną historię w konwencji westernu.

Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (rez. Jan Holoubek)
Kadr z filmu "Dziki, dziki wschód" (rez. Jan Holoubek)
Źródło zdjęcia: Warner Bros. Entertainment Polska

To historia o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, których stawką jest życie, opowiedziana jednak w nietypowy dla naszego kina sposób.

"Pocztą pantoflową" niesie się wieść, że czarnym koniem imprezy może okazać się film Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę". To historii miłości, która rodzi się przez więzienną ścianę w mrocznych czasach stalinowskiego terroru. Dwoje młodych więźniów zaczyna rozmowę kodem Morse'a, która staje się dla nich początkiem wielkiego uczucia.

O wielkiej miłości, po części także zza więziennych krat, opowiada też bardzo oczekiwana "Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego. To oparta na faktach historia uczucia Grażyny i Jacka Kuroniów, z Arkiem Jakubikiem i Magdaleną Popławską w rolach głównych.

"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski
"Nasza rewolucja" reż. Piotr Domalewski
Źródło zdjęcia: fot. Anna Włoch / NEXT FILM

Kino science-fiction i debiuty o współczesności

W czołówce oczekiwanych produkcji jest też "Hot Spot", czyli kolejny międzynarodowy tytuł Agnieszki Smoczyńskiej, z hollywoodzką gwiazdą Noomi Rapace w jednej z głównych ról.

Reżyserka, która idzie własną drogą, nakręciła futurystyczny thriller science fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Przenosimy się do świata, w którym porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja.

"Ojczyzna" reż. Paweł Pawlikowski
Źródło: Festival de Cannes 2026

Dla odmiany - większość z pięciu pełnometrażowych debiutów młodych twórców to produkcje poświęcone współczesności. Będą to: "Czas, który nie nadszedł" Julii Rogowskiej, "EXOTIC" Sonji Orlewicz-Zakrzewskiej, "Fluidy" Marii Wider oraz "Kobieta stanu wolnego" Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego.

Piąty debiut fabularny to klasyczny biopic, czyli kino biograficzne. Mowa o także oczekiwanym tytule "Violetta Villas" Karoliny Bielawskiej, z Sandrą Drzymalską w tytułowej roli.

Starzy wyjadacze zwykli mawiać, że miarą wielkości festiwali są przede wszystkim filmowe odkrycia. I zdarzało się już wielokrotnie na FPFF w Gdyni, że to właśnie nieznani wcześniej reżyserzy wyjeżdżali ze Złotymi Lwami.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 21-26 września.

Kadr z filmu "Dziki, dziki Wschód" Jana Holoubka
Kadr z filmu "Dziki, dziki Wschód" Jana Holoubka
Źródło zdjęcia: Warner Bros. Polska

Lista filmów Konkursu Głównego:

"Czas, który nie nadszedł", reżyseria: Julia Rogowska "Dobry chłopiec", reżyseria: Jan Komasa "Dziki, dziki wschód", reżyseria: Jan Holoubek "Exotic", reżyseria: Sonja Orlewicz-Zakrzewska "Fluidy", reżyseria: Maria Wider "Hot Spot", reżyseria: Agnieszka Smoczyńska "Kobieta stanu wolnego", reżyseria: Eliza Godlewska "Mniej obcy", reżyseria: Kristoffer Rus "Nasza rewolucja", reżyseria: Piotr Domalewski "Ojczyzna", reżyseria: Paweł Pawlikowski "Pojedynek", reżyseria: Łukasz Palkowski "Powiedz mi, co czujesz", reżyseria: Łukasz Ronduda "Przez ścianę", reżyseria i scenariusz: Maciej Sobieszczański "Syrenka Picassa", reżyseria: Janusz Zaorski "Violetta Villas", reżyseria: Karolina Bielawska "Zima pod znakiem wrony", reżyseria: Kasia Adamik

Źródło: FPFF, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
GdyniaFilmKino
Czytaj także:
Krzewy konopi w ogrodzie
W kuchni, pokojach i szklarni. Konopie rosły wszędzie
WARSZAWA
Pojazd ciężarowy zjechał do rowu
Ciężarówka z kurczakami przewróciła się w rowie
WARSZAWA
Strzelanina w Bukownie
Znaleźli dwie postrzelone osoby. Jedna zmarła w szpitalu
Kraków
Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
KONKRET24
Kinga Duda
Jaguar rozbił się na S7. Za kierownicą Kinga Duda
Kielce
imageTitle
Chwalińska przełamała złą passę. Ma pewny awans w Singapurze
EUROSPORT
Ukraińcy (plus)
Anna pracowała w gastronomii, wyjeżdża. Co, jeśli takich jak ona będzie więcej?
Svitlana Kucherenko
Kobieta poszukiwana przez policjantów
W sprawie "zasadzki na włamywaczy" szukają kobiety ze zdjęcia
WARSZAWA
imageTitle
Jak on to wpuścił? Koszmar polskiego bramkarza
EUROSPORT
Próba "ratowania sytuacji" zakończyła się zarzutami
On był pijany i złamał sądowy zakaz, ona "próbowała go ratować" złotą obrączką
WARSZAWA
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Pensje w sierpniu. Nowe dane
BIZNES
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Tak wyglądają zapasy gazu przed zimą. Najnowsze dane z Polski
BIZNES
Mężczyzna niszczy samochód. Nagranie monitoringu
Wulgaryzmy na masce i przebite opony. Wandal zatrzymany. Zdradził go plecak
Łódź
imageTitle
PZPN traci ważnego sponsora
EUROSPORT
Policja - zdjęcie ilustracyjne
Dwie nastolatki potrącone na pasach
Trójmiasto
Presley Gerber
Nie żyje 27-letni syn Cindy Crawford
Kultura i styl
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przemawia do mediów po niedzielnych wyborach
"To upokorzenie, jakiego partia jeszcze nie przeżyła"
Świat
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun
METEO
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy. Najdłuższa taka seria od czerwca
BIZNES
Biały Dom zaprezentował projekt nowego łuku triumfalnego
Łuk triumfalny Trumpa ma być wielkim magazynem broni
Świat
Senat
Kolejny wicemarszałek w Senacie dla Centrum? Padło nazwisko
W kuluarach
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Przeszukali 800 miejsc, zatrzymali 101 osób, odnaleźli osiem zaginionych
WARSZAWA
imageTitle
Zgrupowanie czas zacząć. Polacy zbierają się przed startem Ligi Narodów
EUROSPORT
W akcji uczestniczyli saperzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego (zdjęcie ilustracyjne)
Saperzy będą podnosić niewybuch. Jest alert Rządowego Biura Bezpieczeństwa
Szczecin
Karol Nawrocki
Pieniądze za spotkania z prezydentem? "Nie wolno tego robić"
ROZMOWA PIASECKIEGO
senior, telefon
Zadzwoniła "synowa", telefon oddała "lekarzowi", wtrącił się "płaczący syn"
WARSZAWA
imageTitle
Media: Zaskakujące powołanie do kadry w miejsce kontuzjowanego Grabary
EUROSPORT
Znieważył Ukraińców i ukradł rower (zdjęcie ilustracyjne)
Najpierw znieważył Ukraińców, później ukradł rower
WARSZAWA
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
METEO
Wołodymyr Zełenski
"Ta rozmowa może wiele zmienić"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica