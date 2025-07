Mocne filmy z tajemnicą w tle. Do obejrzenia w Playerze 

Penelope Cruz i Javier Bardem w zwiastunie "Everybody knows" Źródło: Universal Spain

"Wszyscy wiedzą" w reżyserii Asghara Farhadiego, film z 2018 roku, otrzymał nominację do Złotej Palmy. Laura (Penelope Cruz) wyrusza do małego hiszpańskiego miasteczka na wesele siostry. Na imprezie, podczas której bohaterka spotyka swoją pierwszą miłość (w tej roli Javier Bardem), wszystkich elektryzuje wiadomość o zaginięciu jej nastoletniej córki. Beztroska zabawa zostaje zakłócona przez gorączkowe poszukiwania, a wszyscy w sennym miasteczku wydają się podejrzani. Tu można obejrzeć film.

"Wszyscy wiedzą" Źródło: Materiały prasowe

Reżyserem "Nasienia Świętej Figi" z 2024 roku jest Mohammad Rasoulof. Film otrzymał 23 nominacje, włącznie z tą do Oscara, oraz 6 nagród. Akcja ma miejsce w Iranie. Obserwujemy mężczyznę, który wraz z awansem w pracy sprowadził na swoją rodzinę niebezpieczeństwo. Dwie dorastające siostry muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością, a sprawy komplikują się, gdy znika broń należąca do mężczyzny. Film do obejrzenia TUTAJ.

Nasienie Świętej Figi Źródło: Materiały prasowe

"Anatomia upadku" w reżyserii Justine Triet to film z 2023 roku, którego akcja dzieje się w małym, górskim domku. Mężczyzna wypada z okna i główną podejrzaną staje się jego żona. Syn, który mógłby być naocznym świadkiem wypadku ojca, jest niewidomy. Po czyjej stronie stanie? W roli głównej Sandra Hüller. "Anatomia upadku" została nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny. FILM obejrzysz TU.

Kadr z filmu "Anatomia upadku" Źródło: M2 Films

Midsommar. W biały dzień. Film z 2019 roku w reżyserii Ariego Astera to opowieść o amerykańskiej parze, która podczas wakacji odwiedza szwedzką wioskę. Tajemnicza wyprawa budzi niepokój Dani (Florence Pugh), gdy poznaje kolejne lokalne zwyczaje. Coraz mniej ufa swojemu partnerowi i nie wie, dokąd zaprowadzi ją udział w niepokojących rytuałach. Film do obejrzenia TUTAJ.

Midsommar. W biały dzień Źródło: materiały prasowe

