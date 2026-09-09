Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Kultura i styl

Penelope Cruz we łzach. Rekordowe owacje dla filmu "Bunker"

|
Penelope Cruz i Javier Bardem
Twórcy filmu "Bunker" na czerwonym dywanie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Najnowszy film Floriana Zellera "Bunker" został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność festiwalu w Wenecji. Walczący o Złotego Lwa tytuł otrzymał około 16-minutowe owacje, najdłuższe podczas tegorocznej edycji festiwalu. Entuzjazm widowni doprowadził do łez jedną z głównych gwiazd filmu - Penelope Cruz.

Publiczność Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji zachwycona najnowszym filmem Floriana Zellera "Bunker". W rolach głównych pojawili się między innymi Penelope Cruz i Javier Bardem - prywatnie małżeństwo od 2010 roku. U Zellera również grają małżeństwo Miguela i Sofii.

Miguel jest uznanym architektem, który otrzymuje zlecenie od pewnego miliardera na stworzenie bunkra. Kontrowersyjna inwestycja ma powstać na jednej z hawajskich wysp. Projekt powoduje napięcia w małżeństwie Miguela i Sofii.

Obok hiszpańskich gwiazd w obsadzie trzeciej pełnometrażowej fabuły Zellera znaleźli się również Stephen Graham, Paul Dano oraz Patrick Schwarzenegger.

Twórcy filmu "Bunker" (reż. Florian Zeller)
Twórcy filmu "Bunker" (reż. Florian Zeller)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

"Napisałem 'Bunker' dla Penelope Cruz i Javiera Bardema. Oboje stanowili dla mnie punkt wyjścia i główne źródło inspiracji dla tego projektu - nie tylko dlatego, że należą do grona najbardziej utalentowanych obecnie aktorów, ale również dlatego, że są kultową parą. Chciałem zbudować opowieść wokół tych fascynujących realiów, zgłębić tematy miłości, wierności i przebaczenia, a jednocześnie zderzyć widza z wyjątkową sytuacją świadomej niejednoznaczności" - wyjaśnia Zeller w materiałach prasowych.

"Bunker" jest jednym z 21 tytułów, które w tym roku walczą o Złotego Lwa i pozostałe nagrody w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji. Jeszcze przed rozpoczęciem weneckiego święta kina najnowszy film Francuza budził ogromne zainteresowanie i wskazywany był jako jeden z tych tytułów, które mogą stać się konkursowymi faworytami.

Klatka kluczowa-685939
"Bunker" reż. Florian Zeller - oficjalny klip z filmu
Źródło: La Biennale di Venezia 2026

Wzruszona do łez Penelope Cruz

We wtorkowej, uroczystej premierze udział wzięli miedzy innymi Cruz, Bardem, Zeller, Graham, Dano i Schwarzenegger. Po pokazie filmu na sali rozległy się około 16-minutowe owacje na stojąco. W niektórych relacjach z pokazu jest mowa o 15,5-minutowych brawach, w innych - o 16,5-minutowej entuzjastycznej reakcji widowni.

Nie zmienia to faktu, że to najdłużej oklaskiwany film - jak dotąd - podczas tegorocznej edycji festiwalu. Wcześniej 14-minutową owacją doceniony został film Martina McDonagha "Dziki Koń Dziewięć".

Długie brawa poruszyły Cruz, która bezskutecznie walczyła ze łzami wzruszenia. Na nagraniach z sali, jakie pojawiły się w portalach społecznościowych, widać jak Hiszpanka przytula się i całuje męża oraz brawami dziękuje publiczności za entuzjastyczne przyjęcie.

Wychodząc z sali, Cruz zatrzymała się na schodach i pożegnała się z widzami. Cały czas była wyraźnie poruszona.

"Bunker" to czwarty tegoroczny film z udziałem Cruz. W maju hiszpańska gwiazda zachwyciła swoją kreacją w filmie "Czarna kula" w reżyserii duetu Los Javis (Javier Ambrossi i Javier Calvo). Film brał udział w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie nagrodzony został za najlepszą reżyserię (ex aequo z "Ojczyzną" Pawła Pawlikowskiego). Po pokazie premierowym publiczność nagrodziła twórców "Czarnej kuli" 20-minutowymi owacjami na stojąco - jednymi z najdłuższych w historii tego festiwalu. Sama aktorka wskazywana była jako jedna z głównych faworytek do nagrody dla najlepszej aktorki festiwalu w Cannes. Ostatecznie jury doceniło Virginie Efirę i Tao Okamoto za ich role w "Niespodziewanych" Hamaguchiego Ryusuke.

Penelope Cruz i Javier Bardem
Penelope Cruz i Javier Bardem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Jury w Wenecji przed trudnym wyborem

Warto dodać, że "Bunker" to drugi film w dorobku Zellera z szansą na Złotego Lwa. Francuz debiutował jako filmowiec w 2020 roku kultowym dziś "Ojcem" z Anthonym Hopkinsem. Wcześniej Zeller był cenionym dramatopisarzem. W 2022 roku do Wenecji przyjechał z "Synem", który był pewnego rodzaju prequelem "Ojca". Niestety, "Syn" nie utrzymał poziomu debiutanckiej fabuły Zellera.

Po reakcji publiczności można zakładać, że "Bunker" umocnił swoją pozycję w walce o Złotego Lwa. To jednocześnie sprawia, że tegoroczne jury Konkursu Głównego pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal ma coraz trudniejsze zadanie.

W pierwszym tygodniu weneckiego festiwalu krytyków i publiczność zachwyciły między innymi takie tytuły jak: "Możliwa miłość" (reż. Lee Chang Dong), "Dziki Koń Dziewięć" (reż. Martin McDonagh), "Primetime" (reż. Lance Oppenheim), "Rukku Bakku" (reż. Koreeda Hirokazu), "L’estranea" (reż. Paolo Strippoli) czy "Ink" (reż. Danny Boyle).

O tym, który film doceniony zostanie Złotym Lwem dowiemy się podczas ceremonii zamknięcia MFF w Wenecji w sobotni wieczór.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
FilmKinoWenecjaFestiwale
Czytaj także:
Księżniczka Ingryda Aleksandra podczas uroczystości pogrzebowych w katedrze
Norwegia żegna króla Haralda V
Świat
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Jest bardzo wielu poszkodowanych". Wójt o pomocy dla pasażerów
Polska
uczniowie szkola geografia mapa shutterstock_2608187521
Mapy do poprawy. Jak powinien wyglądać świat?
Maja Piotrowska
Był pijany i opiekował się dzieckiem
Z dzieckiem na rękach ukrył się w zaroślach
Poznań
pap_20260801_0UJ
Wrześniowy upał w Polsce. Gdzie termometry pokazały ponad 30 stopni
METEO
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia śmiertelnie pobił sąsiada
Rzeszów
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
"Do człowieka dociera, że raczej się zaraz wykoleimy". Relacja pasażerki
Polska
nauka matematyka tablica wzory shutterstock_2347589235
Twierdzą, że AI rozwiązała jeden z siedmiu problemów milenijnych
BIZNES
imageTitle
Messi kupuje klub. "Pierwszy taki przypadek"
EUROSPORT
Woda zalewała halę
Woda zalewała halę, związkowcy pokazali nagranie
Katowice
imageTitle
Alcaraz szczęśliwy mimo porażki. "Grałem przeciwko bestii"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Jest śledztwo w sprawie ucieczki Ziobry do USA
Polska
Ulewy
Kolejne ostrzeżenia IMGW
METEO
Tysiące mandatów za parkowanie i zaskoczeni kierowcy
Tysiące mandatów za parkowanie, 17 milionów do zapłaty
Szczecin
W budynku mieszkają dwie rodziny
Od ponad roku żyją bez prądu, a mogą nie mieć też wody
Tomasz Mikulicz
przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim
Rosja zaatakowała przejście graniczne. Są ofiary śmiertelne
Świat
rusztowanie shutterstock_1831064536
Wspiął na piąte piętro i okradł mieszkanie
Białystok
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
"Niszczycielski" wpływ na wyspy. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu
METEO
Cztery osoby nie żyją z powodu wypadku na autostradzie A1
Zginęli w czasie pracy. Rodziny ofiar o tragedii na A1
Śląskie
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Są ranni
WARSZAWA
smartfon shutterstock_2682186257
Dane mogły wyciec. Pacjenci dostają ostrzeżenia
BIZNES
Prawie 15 mln papierosów. Zatrzymano gigantyczną kontrabandę z Tajlandii
Przypłynął z Tajlandii, miał trafić do Ukrainy, został w Polsce. Sprawdzili kontener
Trójmiasto
imageTitle
Kadra Polski na mistrzostwa Europy oficjalnie zaprezentowana
EUROSPORT
Na miejscu działają strażacy
Uszkodzony gazociąg przy przedszkolu. Ewakuowano ponad 200 osób
Poznań
CBŚP rozpracowało zorganizowaną grupę twórców papierosów
Miał używać pseudonimu "Celnik" i przekazywać ważne informacje
Gdańsk
Prokuratura bada wpisy Gromdy
Śledztwo w sprawie Gromdy. "Trwają przeszukania w różnych miejscach"
WARSZAWA
Żołnierze amerykańscy w Polsce
"Kluczowe" godziny w relacjach Polski i USA
Polska
Alice Weidel
"Z nami to się zmieni". Liderka AfD skomentowała rozmowę Putina i Trumpa
Świat
Zaplombowane wejście do bloku przy Hirszfelda
Blok na Ursynowie grozi zawaleniem. Jest śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Bije konia batem
Koń stał w boksie, kobieta biła go batem. Były nagrania, są zarzuty
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica