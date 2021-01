"Najdziwniejsza edycja w historii". Paszporty "Polityki" rozdane

Wśród laureatów Paszportów "Polityki" za rok 2020 znaleźli się między innymi twórca filmowy Piotr Domalewski, pisarka Mira Marcinów oraz małżeństwo muzyków, Bożena i Lech Janerkowie. W tej edycji nagród, w związku z pandemią, przyznano nagrodę specjalną "Kultura zdalna" za działania, które "szczególnie skutecznie zbliżyły" twórców do ich publiczności w sferze wirtualnej. Otrzymał ją Artur Liebhart, dyrektor Millennium Docs Against Gravity.

Paszporty, przyznawane co roku przez tygodnik "Polityka", to - jak piszą o nich organiatorzy - "drogowskazy wolnej kultury po zmianie ustrojowej w Polsce". To nagroda, "która jest wyznacznikiem tego, jak rozwija się polska sztuka, jakie stawia przed sobą wyzwania i jak reaguje na zmieniającą się rzeczywistość".