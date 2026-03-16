Kultura i styl

Rodzice spakowali dwie walizki i wyjechali z Polski. Kim jest Maciek Szczerbowski

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis podczas oscarowej gali
Maciek Szczerbowski i Chris Lavis z Oscarem za animację "The Girl Who Cried Pearls"
Źródło: TVN24
Rodzice spakowali dwie walizki i wyjechali z nim z Polski tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Nagrodzony Oscarem reżyser i twórca animacji Maciek Szczerbowski ma w dorobku produkcje z największymi gwiazdami.

Maciek Szczerbowski urodził się w 1971 roku w Poznaniu. Do Kanady wyemigrował z rodzicami i młodszym bratem na początku lat osiemdziesiątych. Jeszcze przed stanem wojennym rodzina dostała wizę na wakacje w Grecji, po czym pojechała do Austrii. Tam poprosiła o azyl polityczny, a rok później przeniosła się do Ameryki. W wywiadzie dla portalu CityNews Toronto już po odebraniu Oscara artysta przyznał, że rodzice "porzucili całe swoje dotychczasowe życie" po spakowaniu dwóch walizek.

O tym, co łączy go z Polską, mówił w niedawnym wywiadzie w "Dzień Dobry TVN". - Czuję się Kanadyjczykiem, zdecydowanie. Czuję się jak francuski Anglik. Ale wciąż należę do was, na zawsze. Kocham Polskę - wyznał.

Z Oscarem w ręku przemówił po polsku
Świat

Maciek Szczerbowski w świecie animacji

Kariera reżysera w świecie animacji prawdopodobnie nie zaczęłaby się, gdyby nie... "Gwiezdne wojny". - W młodości moja wyobraźnia była napędzana nie przez [Jana] Švankmajera czy [Waleriana] Borowczyka, ale przez "Gwiezdne wojny: część V - Imperium kontratakuje". To ten film namieszał mi w głowie, a na mistrzów animacji czas przyszedł dużo później - wspominał Szczerbowski w rozmowie z portalem Culture.pl.

Polsko-kanadyjski twórca studiował teatr, a swojego przyszłego współpracownika Chrisa Lavisa poznał na zajęciach z religioznawstwa. W 1997 roku razem utworzyli artystyczną grupę Clyde Henry Productions, pod szyldem której do dziś tworzą filmy, ilustracje, wideoklipy czy reklamy. W 2007 roku ich "Madame Tutli-Putli" otrzymała dwie nagrody w Cannes i znalazła się w gronie dzieł nominowanych do Oscara w kategorii krótkometrażowego filmu animowanego.

15.03.2026
Maciek Szczerbowski i Chris Lavis ze swoimi statuetkami
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Film z hollywoodzkimi gwiazdami

W dorobku duetu artystów znajdziemy również "Higglety Pigglety Pop!", w którym głosów użyczyli Meryl Streep, Forest Whitaker i Spike Jonze. Razem stworzyli też "Strangers with Patrick Watson", pierwszą kanadyjską produkcję wykorzystującą technologię rzeczywistości rozszerzonej (AR).

"The Girl Who Cried Pearls", za którą Szczerbowski i Lavis otrzymali Oscara, opowiada historię biednego chłopca, zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie ich więcej.

Maciek Szczerbowski o swojej twórczości. Zobacz wywiad z Marcinem Wroną

Przewidzieliśmy to! Twórca "Jednej bitwy po drugiej" rozbił oscarowy bank

Opracował Maciej Wacławik / AM

Źródło: PAP, Culture.pl, DD TVN, CityNews Toronto

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

FilmKinoOscaryKanada
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica