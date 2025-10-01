Zespół The Cure wystąpi w Gdyni. Jest pierwsza gwiazda Open'era 2026

The Cure to jedna z najważniejszych brytyjskich grup rockowych. Istniejący od 1976 zespół uznaje się za prekursorów takich podgatunków, jak cold wave, new wave czy rock gotycki. W ubiegłym roku wydał swój 14. album studyjny "Songs of A Lost World". 66-letni lider grupy, Robert Smith, zapowiedział przejście na emeryturę w 2029 roku, gdy skończy 70 lat, a grupa uczci jubileusz 50 lat na scenie. Możliwe więc, że to jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć zespół na żywo w Polsce.
Grupa zagra w Gdyni w piątek 3 lipca. Mieli pojawić się na festiwalu, jako jedna z głównych gwiazd, już w 2020 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia - impreza została odwołana, zarówno w 2020, jak i 2021 roku.
Jeden z największych festiwali
Open'er Festival to jeden z największych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie. Od 19 lat impreza odbywa się w Gdyni. Tak będzie również w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca.
Na Open'erze zagrali dotąd między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Nick Cave & The Bad Seeds, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Foo Fighters, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue, czy M.I.A.
Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EFE/EPA/PAP