Zespół The Cure wystąpi w Gdyni. Jest pierwsza gwiazda Open'era 2026

The Cure wystąpili w 2008 roku w warszawskim Torwarze (wideo archiwalne) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

The Cure to jedna z najważniejszych brytyjskich grup rockowych. Istniejący od 1976 zespół uznaje się za prekursorów takich podgatunków, jak cold wave, new wave czy rock gotycki. W ubiegłym roku wydał swój 14. album studyjny "Songs of A Lost World". 66-letni lider grupy, Robert Smith, zapowiedział przejście na emeryturę w 2029 roku, gdy skończy 70 lat, a grupa uczci jubileusz 50 lat na scenie. Możliwe więc, że to jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć zespół na żywo w Polsce.

"The Cure" wraca z kolejnym studyjnym albumem Źródło: Paweł Laskosz/Fakty po Południu TVN24

Grupa zagra w Gdyni w piątek 3 lipca. Mieli pojawić się na festiwalu, jako jedna z głównych gwiazd, już w 2020 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia - impreza została odwołana, zarówno w 2020, jak i 2021 roku.

The Cure podczas koncertu w Bogocie (10.12.2023 r.) Źródło: MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EFE/EPA/PAP

Jeden z największych festiwali

Open'er Festival to jeden z największych festiwali w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się 23 lata temu w Warszawie. Od 19 lat impreza odbywa się w Gdyni. Tak będzie również w przyszłym roku. Festiwal rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 4 lipca.

Na Open'erze zagrali dotąd między innymi The Chemical Brothers, Massive Attack, Beastie Boys, Nick Cave & The Bad Seeds, Prince, Bjork, Pearl Jam, Pulp, Foo Fighters, Depeche Mode, Lorde, Gorillaz, Kylie Minogue, czy M.I.A.

OGLĄDAJ: TVN24 HD