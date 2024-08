W sobotę norweska księżniczka Marta Ludwika poślubi Dureka Verretta. Ceremonia odbędzie się w jednym z hoteli w malowniczym miasteczku Geiranger, położonym obok fiordu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W wydarzeniu wezmą udział setki gości. W czwartek zjechali się oni do miejscowości Ålesund w zachodniej Norwegii , gdzie para młoda wyprawiła pierwszą z serii zaplanowanych na weekend imprez. Do Geiranger goście weselni udadzą się na pokładzie łodzi. Podczas rejsu będą się mogli raczyć "lekkim lunchem" i jednocześnie "podziwiać majestatyczne góry i wodospady". Podróż zaplanowano na piątek - informuje BBC. Kulminację wydarzeń stanowić będzie wesele. Wezmą w nim udział członkowie norweskiej rodziny królewskiej , a także liczne gwiazdy i influencerzy. Zgodnie z medialnymi doniesieniami dołączyć mają też do nich przedstawiciele szwedzkiej monarchii.

Kontrowersje wokół księżniczki Marty Ludwiki i szamana Dureka

Nie był to pierwszy raz, kiedy zachowanie Marty Ludwiki wywołało w kraju kontrowersje. Te głównie odnoszą się do jej zaangażowania w alternatywne metody leczenia. Jak przypomina brytyjski nadawca, ze względu na chęć otwarcia własnej działalności, w 2002 roku księżniczka utraciła tytuł "Jej Królewskiej Wysokości". Pięć lat później Marta Ludwika ogłosiła się jasnowidzką. Do 2018 roku prowadziła szkołę, w której uczyła - jak sama powiedziała - "czynienia cudów" i rozmawiania z aniołami. W 2019 roku zrezygnowała z pełnienia królewskich obowiązków, by wraz z Durekiem Verrettem skupić się na medycynie alternatywnej.