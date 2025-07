Phil Collins na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Phil Collins od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Plotki o pobycie w hospicjum pojawiły się kilka miesięcy po tym, jak muzyk przyznał, że jest "bardzo chory".

Collins ostatni koncert - wraz z grupą Genesis - dał w 2022 roku.

Informacje o pobycie 74-letniego muzyka w hospicjum zaczęły pojawiać się w internecie w połowie lipca. Jak poinformował w niedzielę "Independent", są bezpodstawne. Przedstawiciel Phila Collinsa w rozmowie z dziennikiem przekazał, że perkusista i wokalista przebywa obecnie w szpitalu po operacji kolana.

Kilka miesięcy wcześniej Collins mówił o swoich problemach zdrowotnych w wywiadzie dla magazynu muzycznego "Mojo". - Wciąż myślę o tym, że powinienem zejść do studia na dole i zobaczyć, co się wydarzy. Ale już nie odczuwam tego głodu - przyznał były członek zespołu Genesis w lutym. - Chodzi o to, że jestem chory, naprawdę bardzo chory - dodał.

Phil Collins o swoim zdrowiu

Phil Collins po raz ostatni wystąpił przed publicznością w londyńskiej hali O2 Arena w marcu 2022 roku. Był to występ w ramach pożegnalnej trasy koncertowej "The Last Domino? Tour" grupy Genesis. Tuż przed rozpoczęciem trasy muzyk przyznał w programie "BBC Breakfast", że już nigdy nie zagra na perkusji. Zapowiedział też, że za bębnami podczas koncertów Genesis zasiądzie jego syn Nick, wówczas 21-letni. - Moja kondycja fizyczna pozostawia wiele do życzenia, co jest bardzo frustrujące, ponieważ chciałbym zagrać razem z synem - wyznał Collins we wrześniu 2021 roku. Gdy dziennikarz dopytał go, czy kiedykolwiek znów zagra na perkusji, odpowiedział: - Nie. Chciałbym, ale wiesz, ledwo jestem w stanie utrzymać w tej ręce pałkę. Mam więc pewne ograniczenia, które bardzo mi dokuczają.

Phil Collins w 2019 roku Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP

Phil Collins przez lata doznawał licznych złamań. W 2007 roku media informowały o urazie kręgów szyjnych. W 2009 roku poddał się operacji pleców, a w 2015 roku operacji kręgosłupa, w efekcie której ma uszkodzone nerwy. Odkąd w 2017 roku upadł, zaczął używać laski, co pozwala mu utrzymać równowagę. Collins ma też cukrzycę. W czasie ostatnich koncertów śpiewał na siedząco.