Kluczowe fakty:
- Policja poinformowała o zatrzymaniu 109 osób po koncercie rapera.
- Białorusin debiutował ponad 10 lat temu.
- Ważne miejsce na mapie jego koncertów stanowiła Rosja. Gdy wystąpił na anektowanym Krymie, otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy. Ostatecznie zniesiono go wcześniej.
- Po 24 lutego 2022 roku Korzh ogłosił, że nie będzie występował w Rosji oraz na Białorusi.
Najpierw, w piątek, był głośny zlot fanów na warszawskiej Woli i interwencja policji. W sobotę odbył się zaś koncert rapera na Stadionie Narodowym, w którym uczestniczyło nawet 70 tys. osób. Media społecznościowe obiegły potem nagrania, na których widać agresywnych fanów przeskakujących przez barierki na trybunach, by dostać się na płytę. Uczestnicy koncertu wdawali się w bójki z pracownikami ochrony i stewardami.