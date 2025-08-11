Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Policja poinformowała o zatrzymaniu 109 osób po koncercie rapera.

Białorusin debiutował ponad 10 lat temu.

Ważne miejsce na mapie jego koncertów stanowiła Rosja. Gdy wystąpił na anektowanym Krymie, otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy. Ostatecznie zniesiono go wcześniej.

Po 24 lutego 2022 roku Korzh ogłosił, że nie będzie występował w Rosji oraz na Białorusi.

Najpierw, w piątek, był głośny zlot fanów na warszawskiej Woli i interwencja policji. W sobotę odbył się zaś koncert rapera na Stadionie Narodowym, w którym uczestniczyło nawet 70 tys. osób. Media społecznościowe obiegły potem nagrania, na których widać agresywnych fanów przeskakujących przez barierki na trybunach, by dostać się na płytę. Uczestnicy koncertu wdawali się w bójki z pracownikami ochrony i stewardami.