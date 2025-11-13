Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Młodzieżowe Słowo Roku. Jest finałowa piętnastka

Młodzi ludzie wyborcy
Młodzieżowe słowo roku 2024
Źródło: TVN24
"Szponcić/szpont", "tuff", "6 7" czy "klasa" - to tylko niektóre ze słów i zwrotów, które znalazły się w finałowej piętnastce plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Ruszyło głosowanie, a zwycięzcę poznamy już na początku grudnia.
Kluczowe fakty:
  • Organizator plebiscytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, ogłosiło finałową piętnastkę w czwartek.
  • Na młodzieżowe słowo roku można głosować do 30 listopada.
  • Wyniki jubileuszowej, dziesiątej edycji plebiscytu poznamy 8 grudnia.

O tytuł powalczy m.in. "6 7" (zapisywane także jako: 67, 6-7, six seven, sześć siedem). Nie niesie za sobą konkretnego znaczenia. Jak pisaliśmy, źródła odwołują się do utworu rapera Skrilla "Doot Doot (67)", w którym pojawia się ten zwrot. Interpretują go jednak różnie. Jedni uważają, że to nawiązanie do kodu policyjnego 10-67, oznaczającego przypadek śmiertelny. Inni wskazują, że 67 procent Amerykanów doświadczyło przemocy z użyciem broni palnej. "Washington Post" uważa, że może nawiązywać do 67. Ulicy w Filadelfii, gdzie dorastało wielu przyjaciół artysty. Sam raper nigdy nie nadawał temu konkretnego znaczenia. "Sześć siedem" zwykle kojarzone jest z gestem szybkiego unoszenia na przemian dwóch rąk i opadaniem, jak przy żonglowaniu. Po polsku mógłby oznaczać "może tak, może nie" lub "tak sobie" - w połączeniu z gestem dłoni. Mógłby, ale nie musi. 

Na finałowej liście znalazł się również "brainrot", czyli określenie specyficznych treści tworzonych przez użytkowników TikToka, którzy są nieustannie "podłączeni" do platform społecznościowych. Słowo wywodzi się z języka angielskiego, gdzie oznacza "gnicie mózgu" i nazywa praktykę generowania i pochłaniania treści (obrazowych lub językowych) o charakterze wyłącznie rozrywkowym, wiralowym, memicznym niemających określonego znaczenia i celu.

OGLĄDAJ: Labubu, matcha i dubajska czekolada. Jak szybko zapomnimy o wakacyjnych trendach?
pc

Labubu, matcha i dubajska czekolada. Jak szybko zapomnimy o wakacyjnych trendach?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Młodzieżowe Słowo Roku. "Bro", "fr" i "freaky"

Internauci zgłosili także słowo "bro", które oznacza "kolegę, ziomka, bliskiego znajomego, prawie jak brata". Jest to skrót angielskiego słowa "brother". Na liście jest także "fr" pochodzące z angielskiego "for real", co oznacza "naprawdę". Używa się go twierdząco lub ironicznie ("no naprawdę?"), również w znaczeniu "zgadzam się". Czasem pojawia się w formie "fr fr".

Głos można oddać także słowo "freaky", które z angielskiego oznacza "dziwaczny, osobliwy, trochę przerażający". To określenie jest używane przez młodych ludzi do opisu czegoś dziwnego, ekscentrycznego, groteskowego lub przekraczającego normy estetyczne i społeczne. Może się odnosić do osoby, stylu, zachowania, sytuacji lub treści internetowej, która zaskakuje czymś nietypowym.

25 wariantów temperówki. Polskie regionalizmy to sztos!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

25 wariantów temperówki. Polskie regionalizmy to sztos!

Marta Irzyk

Powracający faworyci

Na liście ponownie znalazło się określenie "GOAT" oznaczające kogoś najlepszego w jakiejś dziedzinie, niepokonanego, nie do pobicia. Słowo jest skrótem z angielskiego Greatest Of All Time, czyli mistrza wszech czasów. Początkowo występowało w kontekstach sportowych, dziś często jest określeniem kogoś wyjątkowego. Zapisywane czasem jako "G.O.A.T.", występuje także w angielskiej przymiotnikowej formie "goated" w analogicznym znaczeniu oraz w polskim zdrobnieniu "goacik", a nawet wraz z emoji kozy (w języku angielskim "goat" to koza).

Na finałowej liście pojawiło się także słowo "klasa", wyraz aprobaty i pozytywnej oceny. Występuje przede wszystkim w tytule filmików "Klasa czy obciach" zamieszczanych na platformach społecznościowych. Wartościowanie pozytywne wyrazu "klasa" nie jest nowe. Głos można oddać również na słowo "lowkey". Oznacza ono "trochę, subtelnie, po cichu, do pewnego stopnia, stonowany", używane jest do wyrażania powściągliwych, stonowanych opinii. To zapożyczenie z angielskiego, gdzie oprócz "low-key" istnieje także potoczne "high-key", czyli "intensywny". Oba słowa pochodzą z terminologii fotograficznej i muzycznej.

W finale znalazło się także wyrażenie "OKPA" oznaczające trwałe połączenie międzynarodowego wyrazu aprobaty "OK" oraz polskiego pożegnania "pa", wymawiane jako "okpa/okejpa/okipa" lub z dodatkiem łącznika "to": "okejtopa/okitopa". Wyrażenie to jest zapisywane często bez spacji.

Na liście kolejny raz znalazło się "skibidi" (rok wcześniej w finale plebiscytu) - słowo pozbawione znaczenia, wyrażające jedynie emocje mówiącego. Jest używane, by zasygnalizować - w zależności od kontekstu - że coś jest atrakcyjne, ciekawe, śmieszne, dziwne, pokręcone, ogólnie super.

W finale jest też znane z poprzednich edycji plebiscytów słowo "slay" (z ang. "niszczyć, gromić"), które oznacza "świetnie, znakomicie, doskonale". To określenie czegoś, co robi wrażenie, albo wyrażenie podziwu dla kogoś, kto wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem lub jakąś umiejętnością. Czasem bywa też pochwałą sposobu wykonania czegoś.

39 min
Uprzejmie donoszę o błędzie… Czy wypada poprawiać innych?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uprzejmie donoszę o błędzie… Czy wypada poprawiać innych?

Słowo daję

Zagłosować można także na słowo "szacun" będące skrótem od słowa "szacunek". Jest używane wyłącznie w mianowniku jako samodzielna wypowiedź wyrażająca podziw i uznanie.

Wśród zgłoszonych przez internautów słów jest także "szponcić/szpont". Używa się go albo w celu wyrażenia dezaprobaty (w znaczeniu "robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć"), albo podziwu ("robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować"). Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym w znaczeniu "kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia". Rzeczownik "szpont" odnosi się w zależności od kontekstu m.in. do "zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku".

Na finałowej liście znalazło się też słowo "tuff" oznaczające "trudny, ciężki" i pochodzące od angielskiego słowa "tough". Obecnie częściej znaczy "atrakcyjny, imponujący, fajny", szczególnie na TikToku. Występuje w kontekstach modowych (np. "tuff spodnie", "megatufiaste spodnie"), ale nie tylko (np. "giga tuff" o nowej płycie Dawida Podsiadły). Słowo jest używane czasem także ironicznie.

Listę zamyka słowo "twin" oznaczające osobę, z którą czuje się silną więź i która podziela nasze upodobania, idealnie dopasowanego partnera, najlepszego przyjaciela/przyjaciółkę. Wyraz zapożyczony został z języka angielskiego, gdzie oznacza "bliźniaka". Może być żartobliwym synonimem slangowych określeń, takich jak "bestie", "BBF", "bro" czy "braciak".

Młodzieżowe Słowo Roku - gdzie głosować

Wyrazy i wyrażenia zostały wyłonione spośród najczęściej zgłaszanych przez internautów propozycji, spełniających wszystkie kryteria regulaminowe.

W skład jury plebiscytu wchodzą językoznawcy specjalizujący się w młodzieżowej polszczyźnie: prof. dr hab. Anna Wileczek (przewodnicząca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) oraz Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki". Jurorów wspiera doradczy zespół młodzieżowy z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz przedstawiciele PWN.

Na młodzieżowe słowo roku można głosować do 30 listopada do godz. 23 na stronie internetowej organizatora, Wydawnictwa Naukowego PWN. Wyniki jubileuszowej, dziesiątej edycji plebiscytu PWN poznamy 8 grudnia.

Młodzieżowe słowo 2024 roku

Młodzieżowym Słowem Roku 2024 zostało słowo "sigma" - określające osobę odnoszącą sukcesy, podziwianą, pewną siebie, wierną wyznaczonym zasadom. Rok wcześniej wygrało słowo "rel", w 2022 roku - "essa", a w 2021 roku - "śpiulkolot". Wcześniej plebiscyt wygrywały takie zwroty jak "sztos", "XD" czy "dzban".

27 min
Dwudzionek zamiast weekendu? I skąd wziął się w polskim chleb z dżemem?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwudzionek zamiast weekendu? I skąd wziął się w polskim chleb z dżemem?

Słowo daję

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
MłodzieżPolskaMedia społecznościowe
Czytaj także:
Krzysztof Stanowski
Kontrowersje wokół reklamodawcy. Stanowski się tłumaczy
Polska
Tomograf śródoperacyjny
WOŚP kupi tomograf szpitalowi w potrzebie. "Kamień spadł nam serca"
Szczecin
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wioski zalane przez potoki błota i gruzu
METEO
imageTitle
Królowa parkietu z rekordem
EUROSPORT
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: do zeszłego tygodnia wydawało mi się to niemożliwe
Polska
Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi
Zderzenie tramwajów. Są poszkodowani
Łódź
Leonardo DiCaprio przemawia podczas pogrzebu Jane Goodall
Leonardo DiCaprio pożegnał zmarłą przyjaciółkę
Świat
pap_20250610_2J0
Sieci na dzieci, czyli co łączy "Warsaw Shore" z edukacją
Justyna Suchecka
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
"Prawdopodobnie wystrzeliła opona"
WARSZAWA
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
BIZNES
Hołownia podpisał rezygnację z funkcji marszałka
Hołownia podpisał rezygnację
Polska
18-latek uderzył w drzewa. Silnik i koło od samochodu leżały w polu
Poważny wypadek 18-latka. Z auta wypadł silnik
Olsztyn
Śmigłowiec CH-47 Chinook ląduje w amerykańskiej bazie Al- Tanf w Syrii, 2025 rok
Siły USA wsparły ponad 20 operacji wojskowych w jednym państwie
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
METEO
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
BIZNES
imageTitle
Jedno słowo Casha po polsku. Sala zareagowała śmiechem
EUROSPORT
shutterstock_2491940571
WHO: zapalenie płuc wciąż najgroźniejszą chorobą zakaźną na świecie 
Anna Bielecka
Iga Świątek z paterą za zwycięstwo w Wimbledonie. Był to jej szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze
Zaskoczenie i sporo napięcia u Świątek
Krzysztof Zaborowski
Śmierć dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu
W internecie chwalił zabójstwo policjantów. Stanie przed sądem
Wrocław
Kosztowności warte setki tysięcy złotych
Włamywał się do domów i kradł kosztowności. Straty wyceniono na 250 tys. zł
Opole
Ktoś zamontował tajemniczą kamerę na znaku drogowym
Tajemnicze pudełko na znaku drogowym. W środku była kamera
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent pytany o uzasadnienie. Mówi o "Żurku, który zjada swój ogon"
Polska
imageTitle
Obraźliwe słowa na żywo po wypadku. Stacja reaguje
EUROSPORT
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
BIZNES
shutterstock_181675361
Amerykanie zmieniają narrację wokół hormonalnej terapii menopauzalnej. To dobrze?
Zuzanna Kuffel
43-latek zatrzymany z kontrabandą
Uciekał przed policją. W aucie miał kontrabandę
Wrocław
imageTitle
Tajemniczy Urban. "Nie chcę się dzielić"
EUROSPORT
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
BIZNES
shutterstock_1960253020
Polio w Niemczech. To pierwszy przypadek od 30 lat 
Zdrowie
imageTitle
Sytuacja w grupie Polaków przed meczem z Holandią
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica