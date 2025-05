Gwiazdy na Met Gali 2025 Źródło: Reuters

Rihanna stała się jedną z sensacji poniedziałkowej Gali Met. Piosenkarka pozowała fotoreporterom w stylizacji podkreślającej ciążowy brzuch. Artystka spodziewa się trzeciego dziecka.

Kluczowe fakty: Rihanna ujawniła na słynnej nowojorskiej gali, że jest w ciąży. Informację potwierdził jej partner, A$AP Rocky.

Będzie to już trzecie dziecko pary. W 2022 i 2023 piosenkarka urodziła synów.

W poniedziałek w Nowym Jorku odbyła się kolejna gala nowojorskiego Metropolitan Museum of Art, która - jak co roku - zgromadziła plejadę gwiazd. Wśród gości, jako ostatnia, pojawiła się także Rihanna. 37-letnia piosenkarka wykorzystała moment, by ujawnić, że po raz trzeci spodziewa się dziecka. Artystka miała na sobie dopasowaną kreację autorstwa projektanta Marca Jacobsa, podkreślającą ciążowy brzuch.

Rihanna w trzeciej ciąży

W rozmowie z Reutersem partner Rihanny, raper A$AP Rocky, potwierdził ciążę gwiazdy. - Cieszę się, że wszyscy są zadowoleni, bo zdecydowanie jesteśmy szczęśliwi - powiedział.

Informacja o ciąży piosenkarki obiegła internet już kilka godzin przed galą, gdy Rihanna pojawiła się przed hotelem z widocznym ciążowym brzuchem.

Poprzednią ciążę Rihanna również ujawniła w widowiskowy sposób - podczas występu na finale Super Bowl w lutym 2023 roku. Drugi syn piosenkarki i rapera, o imieniu Riot, przyszedł na świat w sierpniu tamtego roku. Pierwszy syn o imieniu RZA urodził się w maju 2022 roku.

Met Gala 2025. Temat przewodni

Met Gala gromadzi fundusze dla Instytutu Kostiumów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. To bal charytatywny, poprzedzający otwarcie wystawy wiosennej w Instytucie. Gala określana jest jako jedne z najważniejszeych wydarzeń świata mody. Co roku wieczór ma swój motyw przewodni, który nawiązuje do tematu samej wystawy. W tym roku zaproszonych gości poproszono o stylizację zgodną z tematem "Tailored for You ("skrojone dla ciebie"). Stylizacje miały być "ukłonem w stronę" garniturów oraz krawiectwa męskiego. Tak stało się również w przypadku Rihanny.

Rihanna na Met Gala 2025 Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE