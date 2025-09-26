Logo strona główna
Kultura i styl

Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl nagrodzeni w Cannes za najlepsze reportaże

OCALALE
"Ocalałe". Zapowiedź
Tegoroczna edycja festiwalu filmowego Cannes Corporate Media & TV Awards zakończyła się wielkim sukcesem TVN24 i tvn24.pl. Srebrnymi Delfinami nagrodzeni zostali Piotr Jacoń za reportaż "Tego nie ma w umowie koalicyjnej" oraz Tomasz Słomczyński i Piotr Szymanek za cykl "Ocalałe".
Kluczowe fakty:
  • Związki partnerskie nie znalazły się w umowie koalicyjnej z 2023 roku. Reportaż "Tego nie ma w umowie koalicyjnej" przedstawia życie par, które na zmianę prawa czekają od lat.
  • W cyklu "Ocalałe" kobiety z Ukrainy, które były w rosyjskiej niewoli, opowiadają o koszmarze, którego doświadczyły.
  • Nagrodzone produkcje obejrzysz w TVN24+

Cannes Corporate Media & TV Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, które co roku odbywa się we francuskim Cannes. Festiwal skupia się na najlepszych produkcjach dokumentalnych, korporacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych z całego świata. Nagrody przyznaje międzynarodowe jury złożone z ekspertów branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej.

Nagrody dla dziennikarzy i twórców TVN24

W kategorii "Prawa Człowieka i Aktywizm" Srebrnego Delfina otrzymał Piotr Jacoń za reportaż "Tego nie ma w umowie koalicyjnej". Pisarka i tłumaczka Renata Lis oraz wydawczyni Elżbieta Czerwińska opowiedziały w nim o swoim wspólnym życiu i o tym, jak od ponad 30 lat na własnej skórze przekonują się, co znaczy brak możliwości zawarcia ślubu czy choćby związku partnerskiego.

39 min
Tego nie ma w umowie koalicyjnej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tego nie ma w umowie koalicyjnej

Czarno na białym

W kategorii "Filmy Dokumentalne i Reportaże" Srebrny Delfin powędrował do Tomasza Słomczyńskiego i Piotra Szymanka za "Ocalałe". Bohaterki cyklu, cztery Ukrainki, dają świadectwo bestialstwu, jakiego doświadczyły w rosyjskiej niewoli. - Każda nasza historia, nagłośniona i przekazana ludziom, jest gwoździem wbitym w trumnę naszego wroga. Dlatego jestem właśnie tu i właśnie teraz - powiedziała Swietłana, jedna z bohaterek "Ocalałych".

29 min
Mówią o koszmarze rosyjskiej niewoli. Chcą, by ich historie usłyszał świat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mówią o koszmarze rosyjskiej niewoli. Chcą, by ich historie usłyszał świat

Ocalałe

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie Cannes Corporate Media & TV Awards. Nagrodzone reportaże oraz inne filmy i teksty nagrodzonych twórców dostępne są w TVN24+.

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl

