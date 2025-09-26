Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl nagrodzeni w Cannes za najlepsze reportaże

- Związki partnerskie nie znalazły się w umowie koalicyjnej z 2023 roku. Reportaż "Tego nie ma w umowie koalicyjnej" przedstawia życie par, które na zmianę prawa czekają od lat.
- W cyklu "Ocalałe" kobiety z Ukrainy, które były w rosyjskiej niewoli, opowiadają o koszmarze, którego doświadczyły.
- Nagrodzone produkcje obejrzysz w TVN24+
Cannes Corporate Media & TV Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, które co roku odbywa się we francuskim Cannes. Festiwal skupia się na najlepszych produkcjach dokumentalnych, korporacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych z całego świata. Nagrody przyznaje międzynarodowe jury złożone z ekspertów branży filmowej, telewizyjnej i reklamowej.
Nagrody dla dziennikarzy i twórców TVN24
W kategorii "Prawa Człowieka i Aktywizm" Srebrnego Delfina otrzymał Piotr Jacoń za reportaż "Tego nie ma w umowie koalicyjnej". Pisarka i tłumaczka Renata Lis oraz wydawczyni Elżbieta Czerwińska opowiedziały w nim o swoim wspólnym życiu i o tym, jak od ponad 30 lat na własnej skórze przekonują się, co znaczy brak możliwości zawarcia ślubu czy choćby związku partnerskiego.
W kategorii "Filmy Dokumentalne i Reportaże" Srebrny Delfin powędrował do Tomasza Słomczyńskiego i Piotra Szymanka za "Ocalałe". Bohaterki cyklu, cztery Ukrainki, dają świadectwo bestialstwu, jakiego doświadczyły w rosyjskiej niewoli. - Każda nasza historia, nagłośniona i przekazana ludziom, jest gwoździem wbitym w trumnę naszego wroga. Dlatego jestem właśnie tu i właśnie teraz - powiedziała Swietłana, jedna z bohaterek "Ocalałych".
Pełna lista laureatów znajduje się na stronie Cannes Corporate Media & TV Awards. Nagrodzone reportaże oraz inne filmy i teksty nagrodzonych twórców dostępne są w TVN24+.
Autorka/Autor: wac//mm
Źródło: tvn24.pl