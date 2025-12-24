Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Magia świąt na ekranie

Choinka w San Francisco
"Listy do M. Pożegnania i Powroty" zdeklasowały hollywoodzkie produkcje
Źródło: Ewelina Witenberg/Fakty TVN
Obejrzenie filmu w świątecznym klimacie to w wielu domach stały punkt programu na okres Bożego Narodzenia. Oprócz dobrze znanych gwiazdkowych hitów, jak "Listy do M.", na HBO Max można też znaleźć mniej znane tytuły idealne do obejrzenia w rodzinnym gronie. Można się przy nich i pośmiać, i powzruszać.

Jak co roku w bibliotece platformy HBO Max znajdziecie wiele świątecznych tytułów: wśród nich filmy dobrze znane i takie, które niedawno miały swoje premiery.

"Świąteczna tajemnica"

"Wspaniałe miasto Pleasant Bay symbolizuje radość i ducha Bożego Narodzenia!" - słyszymy w filmie "Świąteczna tajemnica" i nie są to puste słowa. Sto lat temu właśnie w tym mieście w Oregonie na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych pewien chłopiec znalazł pas magicznych dzwoneczków Świętego Mikołaja. Niezwykłe odkrycie przyniosło Pleasant Bay dobrobyt i spokój. Gdy dzwoneczki znikają na kilka dni przed świętami, grupa nieustraszonych dzieciaków postanawia rozwikłać zagadkę i przywrócić magię Bożego Narodzenia.

"Świąteczna tajemnica", reż. Alex Ranarivelo (2022)
"Świąteczna tajemnica", reż. Alex Ranarivelo (2022)
Źródło: mat. prasowe WBD

"Święta w blasku reflektorów"

Bowyn, gwiazda pop zmęczona sławą i nieudanymi romansami, postanawia spędzić święta, skupiając się na muzyce i pracy charytatywnej. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Drew - charyzmatycznego futbolistę, który nigdy nie traktował miłości poważnie. Między koncertami, meczami i spotkaniami rodzinnymi odkrywają, że łączy ich więź silniejsza, niż się spodziewali. Gdy plotki i skandale grożą rozdzieleniem ich, muszą nauczyć się ufać sobie nawzajem, by zrozumieć, że najlepszym prezentem na święta jest prawdziwa miłość.

"Święta w blasku reflektorów", reż. Michelle Ouellet (2024)
"Święta w blasku reflektorów", reż. Michelle Ouellet (2024)
Źródło: mat. prasowe

"Jasełka wszech czasów"

Mali Herdmanowie spędzają sen z powiek mieszkańcom okolicy. Rozrabiają, kradną, kłamią, dokuczają innym. Mówi się o nich "najgorsze dzieciaki na świecie". W te święta jednak - początkowo wbrew swojej woli - przejmują inicjatywę zorganizowania jasełek, które mają być niezapomnianym świątecznym widowiskiem. Czy sześcioro psotników może nauczyć całą społeczność prawdziwego znaczenia świąt?

"Jasełka wszech czasów", reż. Dallas Jenkins (2024)
"Jasełka wszech czasów", reż. Dallas Jenkins (2024)
Źródło: materiały prasowe WBD

"Romans pachnący drewnem"

Andrea, popularna autorka romansów fantasy, spędza święta w rodzinnym domu, uciekając przed rozgniewanymi fanami, którzy nie akceptują jej decyzji o uśmierceniu głównego bohatera w nowej książce. Na miejscu spotyka dawną szkolną miłość - przystojnego stolarza, który pomaga odbudować miasteczko po pożarze. Wspólna praca przywracająca świątecznego ducha sprawia, że między parą rodzi się uczucie. Czy to tylko przelotny romans, czy miłość na całe życie?

"Romans pachnący drewnem", reż. Jake Helgren (2024)
"Romans pachnący drewnem", reż. Jake Helgren (2024)
Źródło: mat. prasowe

"Świąteczna afera w North Pole"

Trish i Diana z amerykańskiego stanu Vermont co roku, już od dziewięciu lat, wygrywają konkurs na najlepszą świąteczną dekorację domu. Na kilka dni przed świętami najlepsze przyjaciółki wdają się w poważną kłótnię, która wywołuje chaos w całym mieście. Wszystkie brudne sztuczki drużyny Trish i drużyny Diany są dokumentowane przez początkującą dziennikarkę Kendallę. Dzieci Trish i Diany, Sky i Jake, planują pogodzić swoje matki.

"Świąteczna afera w North Pole", reż. Ron Oliver (2021)
"Świąteczna afera w North Pole", reż. Ron Oliver (2021)
Źródło: mat. prasowe WBD

"Świąteczny prezent pod choinkę"

Film jest kontynuacją "Prezentu pod choinkę" z 1983 roku, który po ponad czterech dekadach od premiery pozostaje jednym z popularniejszych filmów świątecznych w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części dziewięcioletni Ralphie marzy o karabinku Red Rider od Świętego Mikołaja. Chłopiec robi, co może, aby otrzymać upragniony podarunek. Na drodze stają mu między innymi rodzice i nauczyciel. W "Świątecznym prezencie pod choinkę" bohater już jako ojciec musi poradzić sobie ze świętami Bożego Narodzenia i wszystkim, co się z nimi wiąże.

"Świąteczny prezent pod choinkę", reż. Clay Kaytis (2022)
"Świąteczny prezent pod choinkę", reż. Clay Kaytis (2022)
Źródło: mat. prasowe WBD

"Listy do M."

W świątecznym zestawieniu nie mogło zabraknąć serii "Listy do M.", której pierwsza część podbiła serca polskich widzów już blisko 15 lat temu. Najnowszy film, "Listy do M. Pożegnania i powroty", miał premierę w ubiegłym roku. - Film jest przytulający, otula - mówił odtwórca roli Melchiora Tomasz Karolak w TVN24. Na platformie HBO Max można obejrzeć wszystkie filmy z serii, łącznie jest ich sześć.

"Listy do M. Pożegnania i powroty", reż. Łukasz Jaworski (2024)
"Listy do M. Pożegnania i powroty", reż. Łukasz Jaworski (2024)
Źródło: mat. prasowe WBD

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą". Łukasz Żal z szansą na nominację

"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą". Łukasz Żal z szansą na nominację

Tomasz-Marcin Wrona
Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max

Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Udostępnij:
TAGI:
Święta Bożego NarodzeniaHBO MaxFilm
Czytaj także:
AdobeStock_145743115
Od karpia po baterię, czyli nagłe przypadki w święta. Te domowe sposoby nie pomogą
Piotr Wójcik
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
BIZNES
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu, ewakuowano 80 mieszkańców
Trójmiasto
Tragiczny wypadek
Zginęli rodzice małego dziecka. Rogatki były podniesione. Badają, dlaczego
Wrocław
Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie
Starszy mężczyzna leżał na chodniku, nie mógł się podnieść
WARSZAWA
37-latek trafił do aresztu
Pobity i okradziony we własnym domu
Trójmiasto
imageTitle
Spektakularna Świątek, burzliwy czas u piłkarzy. Rok 2025 w polskim sporcie
EUROSPORT
imageTitle
Rosjanie z zakazem wjazdu. Ministerstwo pozostało nieugięte
EUROSPORT
Sieradzkie "Las Vegas" na prywatnej posesji
Posesję rozświetla 210 tysięcy lampek, są Mikołaje, elfy i szopka
Łódź
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Odwiedza kolejne kraje
METEO
Spotkanie szefa MON z żołnierzami, Jasionka
Szef MON: około 20 tysięcy żołnierzy "na straży bezpieczeństwa" w Wigilię
Polska
Na S8 w miejscowości Ciemne doszło do dwóch kolizji
Dwie kolizje na S8. Poszkodowane dziecko
WARSZAWA
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
METEO
Zderzenie na S2 pod Otwockiem
Zderzenie trzech aut na S2, korek na wylocie z Warszawy
WARSZAWA
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
BIZNES
Pożar domu w Brejdynach
Spłonął dach. Rodziny na święta nie wrócą do swoich mieszkań
Olsztyn
Karol Nawrocki
Prezydent na granicy. Spotkał się z żołnierzami
Polska
Wypadek na Opolszczyźnie
Zginęło sześć osób. Ustalili dane jednego z kierowców
Opole
Tak wyglądały 40. urodziny najstarszego hipopotama nilowego w Polsce w Warszawskim Zoo
Nie żyje najstarszy hipopotam nilowy w Polsce
WARSZAWA
imageTitle
"Mieliśmy razem trenować, ale Ty się nie pojawiłeś". Poruszające pożegnanie biathlonisty
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia zakończona tragedią. Nie żyje 65-latek
Wrocław
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
METEO
Autobus miejski między rogatkami, Kraków
Autobus z pasażerami utknął między rogatkami. Kierowca ukarany mandatem
Kraków
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
BIZNES
Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. Poszkodowane 4-letnie dziecko
Zderzenie pięciu aut na autostradzie A2
Łódź
Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu
Po domowej awanturze święta spędzi w areszcie
Kraków
imageTitle
Kardiochirurg nowym współwłaścicielem Wisły Kraków
EUROSPORT
Thierry Breton
Były komisarz UE z zakazem wjazdu do USA. Komisja Europejska "stanowczo potępia" decyzję
Świat
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
Próbowali odebrać budynek po rosyjskim konsulacie. Nikt nie otworzył drzwi
Trójmiasto
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica