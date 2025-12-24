"Listy do M. Pożegnania i Powroty" zdeklasowały hollywoodzkie produkcje Źródło: Ewelina Witenberg/Fakty TVN

Jak co roku w bibliotece platformy HBO Max znajdziecie wiele świątecznych tytułów: wśród nich filmy dobrze znane i takie, które niedawno miały swoje premiery.

"Świąteczna tajemnica"

"Wspaniałe miasto Pleasant Bay symbolizuje radość i ducha Bożego Narodzenia!" - słyszymy w filmie "Świąteczna tajemnica" i nie są to puste słowa. Sto lat temu właśnie w tym mieście w Oregonie na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych pewien chłopiec znalazł pas magicznych dzwoneczków Świętego Mikołaja. Niezwykłe odkrycie przyniosło Pleasant Bay dobrobyt i spokój. Gdy dzwoneczki znikają na kilka dni przed świętami, grupa nieustraszonych dzieciaków postanawia rozwikłać zagadkę i przywrócić magię Bożego Narodzenia.

"Świąteczna tajemnica", reż. Alex Ranarivelo (2022) Źródło: mat. prasowe WBD

"Święta w blasku reflektorów"

Bowyn, gwiazda pop zmęczona sławą i nieudanymi romansami, postanawia spędzić święta, skupiając się na muzyce i pracy charytatywnej. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Drew - charyzmatycznego futbolistę, który nigdy nie traktował miłości poważnie. Między koncertami, meczami i spotkaniami rodzinnymi odkrywają, że łączy ich więź silniejsza, niż się spodziewali. Gdy plotki i skandale grożą rozdzieleniem ich, muszą nauczyć się ufać sobie nawzajem, by zrozumieć, że najlepszym prezentem na święta jest prawdziwa miłość.

"Święta w blasku reflektorów", reż. Michelle Ouellet (2024) Źródło: mat. prasowe

"Jasełka wszech czasów"

Mali Herdmanowie spędzają sen z powiek mieszkańcom okolicy. Rozrabiają, kradną, kłamią, dokuczają innym. Mówi się o nich "najgorsze dzieciaki na świecie". W te święta jednak - początkowo wbrew swojej woli - przejmują inicjatywę zorganizowania jasełek, które mają być niezapomnianym świątecznym widowiskiem. Czy sześcioro psotników może nauczyć całą społeczność prawdziwego znaczenia świąt?

"Jasełka wszech czasów", reż. Dallas Jenkins (2024) Źródło: materiały prasowe WBD

"Romans pachnący drewnem"

Andrea, popularna autorka romansów fantasy, spędza święta w rodzinnym domu, uciekając przed rozgniewanymi fanami, którzy nie akceptują jej decyzji o uśmierceniu głównego bohatera w nowej książce. Na miejscu spotyka dawną szkolną miłość - przystojnego stolarza, który pomaga odbudować miasteczko po pożarze. Wspólna praca przywracająca świątecznego ducha sprawia, że między parą rodzi się uczucie. Czy to tylko przelotny romans, czy miłość na całe życie?

"Romans pachnący drewnem", reż. Jake Helgren (2024) Źródło: mat. prasowe

"Świąteczna afera w North Pole"

Trish i Diana z amerykańskiego stanu Vermont co roku, już od dziewięciu lat, wygrywają konkurs na najlepszą świąteczną dekorację domu. Na kilka dni przed świętami najlepsze przyjaciółki wdają się w poważną kłótnię, która wywołuje chaos w całym mieście. Wszystkie brudne sztuczki drużyny Trish i drużyny Diany są dokumentowane przez początkującą dziennikarkę Kendallę. Dzieci Trish i Diany, Sky i Jake, planują pogodzić swoje matki.

"Świąteczna afera w North Pole", reż. Ron Oliver (2021) Źródło: mat. prasowe WBD

"Świąteczny prezent pod choinkę"

Film jest kontynuacją "Prezentu pod choinkę" z 1983 roku, który po ponad czterech dekadach od premiery pozostaje jednym z popularniejszych filmów świątecznych w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części dziewięcioletni Ralphie marzy o karabinku Red Rider od Świętego Mikołaja. Chłopiec robi, co może, aby otrzymać upragniony podarunek. Na drodze stają mu między innymi rodzice i nauczyciel. W "Świątecznym prezencie pod choinkę" bohater już jako ojciec musi poradzić sobie ze świętami Bożego Narodzenia i wszystkim, co się z nimi wiąże.

"Świąteczny prezent pod choinkę", reż. Clay Kaytis (2022) Źródło: mat. prasowe WBD

"Listy do M."

W świątecznym zestawieniu nie mogło zabraknąć serii "Listy do M.", której pierwsza część podbiła serca polskich widzów już blisko 15 lat temu. Najnowszy film, "Listy do M. Pożegnania i powroty", miał premierę w ubiegłym roku. - Film jest przytulający, otula - mówił odtwórca roli Melchiora Tomasz Karolak w TVN24. Na platformie HBO Max można obejrzeć wszystkie filmy z serii, łącznie jest ich sześć.

"Listy do M. Pożegnania i powroty", reż. Łukasz Jaworski (2024) Źródło: mat. prasowe WBD

