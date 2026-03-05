Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Media: Britney Spears zatrzymana pod Los Angeles

Britney Spears
Britney Spears - wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Britney Spears została zatrzymana w środę wieczorem przez kalifornijską policję w związku z podejrzeniem jazdy pod wpływem - informują amerykańskie media.

Według stacji NBC4, do zatrzymania doszło około godz. 21:30 czasu lokalnego w środę w miejscowości Moorpark w hrabstwie Ventura - około 80 km od Los Angeles. Portal Variety pisze, że piosenkarka została zakuta w kajdanki przez funkcjonariuszy kalifornijskiej policji drogowej. W czwartek po godzinie 6 rano gwiazda została zwolniona. Wiadomo również, że 4 maja będzie musiała się stawić w sądzie.

Britney Spears
Britney Spears
Źródło: JASON SZENES/PAP/EPA

Jak informuje portal TMZ, wcześniej w środę Spears "odniosła zwycięstwo prawne". Sąd wydał stały zakaz zbliżania się dla mężczyzny z Luizjany. Pojawił się on w domu gwiazdy w Los Angeles i miał udostępnić "kilka niepokojących wpisów w mediach społecznościowych".

Britney Spears sprzedała swoją muzykę

Przed miesiącem 44-letnia laureatka Grammy sprzedała prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Jak ustaliła wówczas stacja BBC, niezależny wydawca Primary Wave miał zapłacić za nie około 200 milionów dolarów.

Spears jest autorką takich przebojów, jak "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" czy "Gimme More". W dorobku ma dziewięć albumów studyjnych, a łącznie sprzedała na całym świecie ponad 150 milionów płyt, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii. W 2021 roku zakończyła się trwającą 13 lat kuratela, w ramach której jej finanse i życie osobiste były kontrolowane przez ojca, Jamiego Spearsa.

Opracował Adam Michejda

Źródło: NBC, Variety

Źródło zdjęcia głównego: NINA PROMMER/PAP/EPA

Udostępnij:
Czytaj także:
Aplikacje randkowe
Radny proponuje "miejską usługę randkową", w odpowiedzi urzędnik go poucza
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak będzie walczył o medal! Austriak minimalnie lepszy
RELACJA
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
Leśna rzeka jak herbata. Skąd bierze się ten nietypowy kolor
METEO
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Wybuchła nowa wojna. Czym to grozi Ukrainie?
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Tomasiak zagrał va banque. Zapowiada się pasjonująca walka o tytuł
EUROSPORT
wilk
Strażacy uratowali wilczycę - wyciągnęli ją z kanału. Jest nagranie
METEO
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
BIZNES
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Nowe zasady rozliczania tomografii i rezonansu. NFZ zapowiada zmiany
Najnowsze
Wojsko USA atakuje Iran
Prośba do Pentagonu. "Przez sto dni, a nawet do września"
RELACJA
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Chwycił dwa noże i zabił ratownika. Akt oskarżenia
WARSZAWA
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Na co najczęściej skarżą się pacjenci do NFZ? Są dane
Anna Bielecka
Zegar Parowy Gaston - Vancouver (New Columbia)
Koniec ze zmianą czasu. "Nie chodzi tylko o zegarki"
BIZNES
F-35 shooting down Iranian jet
Walka powietrzna nad Teheranem. Nagranie ze starcia myśliwców
Świat
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Gęsta mgła. Tu trzeba uważać
METEO
imageTitle
Wielki sukces Polaka! Obronił tytuł mistrza Europy
EUROSPORT
52 min
pc
Czy w Iranie zapanuje pokój? "Nie ma spójnej opozycji, która mogłaby poprowadzić lud"
Debata TVN24+
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
METEO
Adam Glapiński
Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia
BIZNES
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Prezes NBP o głównym ryzyku. "To podbije ceny"
BIZNES
Donald Tusk
"No to jak to jest?". Oświadczenie premiera Tuska
Polska
Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 10 milionów Polaków
Hormon, który chroni serce. Naukowcy wyjaśnili, jak działa
Zdrowie
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
imageTitle
Misja ratunkowa w Łodzi. Vuković przejmuje stery
EUROSPORT
Pobranie krwi
Diagnoza tego raka jest często spóźniona. Nowy marker może pomóc
Zdrowie
pap_20260212_0C6
USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Nie warto ulegać chwilowej emocji"
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki o podpisaniu ustawy o SAFE i "wspaniałej alternatywie"
Polska
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
WARSZAWA
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
METEO
Ursula von der Leyen
"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Harry Styles
"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a
Kultura i styl
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica