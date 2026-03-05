Media: Britney Spears zatrzymana pod Los Angeles

Britney Spears - wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Według stacji NBC4, do zatrzymania doszło około godz. 21:30 czasu lokalnego w środę w miejscowości Moorpark w hrabstwie Ventura - około 80 km od Los Angeles. Portal Variety pisze, że piosenkarka została zakuta w kajdanki przez funkcjonariuszy kalifornijskiej policji drogowej. W czwartek po godzinie 6 rano gwiazda została zwolniona. Wiadomo również, że 4 maja będzie musiała się stawić w sądzie.

Jak informuje portal TMZ, wcześniej w środę Spears "odniosła zwycięstwo prawne". Sąd wydał stały zakaz zbliżania się dla mężczyzny z Luizjany. Pojawił się on w domu gwiazdy w Los Angeles i miał udostępnić "kilka niepokojących wpisów w mediach społecznościowych".

Britney Spears sprzedała swoją muzykę

Przed miesiącem 44-letnia laureatka Grammy sprzedała prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Jak ustaliła wówczas stacja BBC, niezależny wydawca Primary Wave miał zapłacić za nie około 200 milionów dolarów.

Spears jest autorką takich przebojów, jak "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic" czy "Gimme More". W dorobku ma dziewięć albumów studyjnych, a łącznie sprzedała na całym świecie ponad 150 milionów płyt, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii. W 2021 roku zakończyła się trwającą 13 lat kuratela, w ramach której jej finanse i życie osobiste były kontrolowane przez ojca, Jamiego Spearsa.

