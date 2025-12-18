Logo strona główna
Kultura i styl

Koroner podał przyczyny śmierci Roba Reinera i jego żony

Rob i Michele Reinerowie
Nagrania archiwalne z reżyserem i producentem Robem Reinerem
Źródło: Reuters
Podano przyczyny śmierci Roba Reinera i jego żony Michele. Nowe informacje opublikowało biuro koronera Los Angeles.

Biuro koronera hrabstwa Los Angeles opublikowało wyniki sekcji zwłok Roba Reinera i jego żony, Michele. Przekazano, że małżeństwo zmarło wskutek "wielu obrażeń spowodowanych ostrym narzędziem". Biuro potwierdziło też, że przyczyną śmierci obojga było zabójstwo dokonane przez inną osobę.

Według koronera śmierć reżysera i jego żony nastąpiła w niedzielę 14 grudnia, czyli tego samego dnia, w którym odnaleziono ich martwych. Jak dodano, oba ciała są gotowe do przekazania najbliższej rodzinie.

Oskarżony o zabójstwo rodziców. Nowe informacje o Nicku Reinerze

Oskarżony o zabójstwo rodziców. Nowe informacje o Nicku Reinerze

Świat
Syn Reinerów stanął przed sądem

Syn Reinerów stanął przed sądem

Świat

Zabójstwo Roba i Michele Reiner

O morderstwo oskarżony jest syn pary, 32-letni Nick Reiner. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego lub nawet kara śmierci. Prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze, czy będą się jej domagać. Podczas wtorkowej konferencji prasowej prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles powiedział, że do zabójstwa rodziców mężczyzna użył noża. Nie są znane motywy działania Reinera. CNN pisze, powołując się na źródła, że świadek widział, jak w sobotni wieczór Nick Reiner kłócił się ze swoim ojcem podczas przyjęcia świątecznego w domu komika Conana O’Briena. Obecna przy tym miała być również Michele Reiner.

Według relacji "The New York Times", ciało ojca znalazła córka pary, Romy Reiner, po tym jak masażysta, który przybył do domu na umówioną wizytę zadzwonił do niej po pomoc. Jeszcze tego samego dnia aresztowano Nicka Reinera. W czwartek 32-latek został doprowadzony do sądu. Nie przyznał się do winy. Na wniosek obrony rozprawa została odroczona do 7 stycznia.

Rob Reiner był znanym w Hollywood reżyserem i producentem. Stworzył takie klasyki, jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery" czy "Stań przy mnie". Często pojawiał się też w filmach i serialach jako aktor. Michele Reiner była aktorką i fotografką oraz producentką filmową.

Oburzenie po wpisie Donalda Trumpa na temat zamordowanego reżysera
Oburzenie po wpisie Donalda Trumpa na temat zamordowanego reżysera

Świat

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ron Sachs / POOL

