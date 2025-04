Kazik Staszewski o piosence "Twój ból jest lepszy niż mój" (wypowiedź z maja 2020 roku) Źródło: tvn24

Zespół Kult poinformował o przełożeniu kolejnych swoich koncertów ze względu na stan zdrowia Kazika Staszewskiego. "Dziękujemy wam za cierpliwość, wyrozumiałość i nieustające wsparcie" - pisze grupa w mediach społecznościowych.

W ostatni czwartek zespół Kult informował, że "z uwagi na pogorszenie się stanu zdrowia Kazika" jest zmuszony przełożyć dwa najbliższe koncerty. W kolejnym wpisie, opublikowanym we wtorek po południu, jeden z najważniejszych zespołów dla polskiego rocka pisze o przełożeniu kolejnych występów. "Drodzy, z przykrością informujemy, że ze względu na stan zdrowia Kazika jesteśmy zmuszeni ponownie przesunąć koncert w Łodzi" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Kult o stanie zdrowia Kazika Staszewskiego

Zespół poinformował też o stanie zdrowia swojego lidera. "Na szczęście mamy też dobrą wiadomość - Kazik opuścił już szpital i czuje się trochę lepiej. Jednak dla jego pełnego powrotu do formy musimy jeszcze przez jakiś czas ograniczyć wyjazdy" - czytamy na oficjalnym profilu grupy.

Tymczasem na profilu instagramowym Kazika zamieszczono film, na którym widzimy artystę wykonującego ćwiczenia oddechowe na specjalnym spirometrze.

Kult informuje, że koncert Kult Akustik w Łodzi, zaplanowany pierwotnie na 3 kwietnia, odbędzie się 14 maja, a koncert w Bydgoszczy, zaplanowany na 30 marca, został przeniesiony na 13 maja. "Wciąż pracujemy nad ustaleniem nowej daty koncertu w Poznaniu. Niestety, ze względu na duże obłożenie Filharmonii, nie jest to proste zadanie, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Gdy tylko ustalimy termin - od razu damy Wam znać" - zapewnia swoich fanów. "Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy Wam za cierpliwość, wyrozumiałość i nieustające wsparcie" - dodaje zespół.

Kazik Staszewski kilka razy w ostatnich latach informował o swoich problemach zdrowotnych. W styczniu 2024 roku, ze względu na problemy z głosem, przełożył koncerty w Krakowie i Wrocławiu. Kilka miesięcy wcześniej trafił do szpitala - o czym równiez poinformował sam zespół.

