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Na początek mały słowniczek pojęć:

Casting - realizowany przez reżyserów obsady proces, który ma wyłonić aktorów do danego filmu lub serialu. W trakcie castingu aktorzy odgrywają konkretne sceny, które otrzymują wcześniej do samodzielnego przygotowania. Odgrywają je sami lub z partnerem/partnerką sceniczną.

Główniak - główna rola w filmie lub serialu.

Selftejp (ang. self-tape) - krótki filmik z nagraną konkretną sceną, który aktor lub aktorka wysyła produkcji w formie precastingu do filmu lub serialu.

Spęd - casting, który w przekonaniu aktorów biorących w nim udział, jest już ustawiony.

Zdjęcia próbne - kolejny etap castingu; dla aktorów i aktorek to sygnał, że są poważnie brani pod uwagę do danej roli.

Powyższy słownik pozwoli lepiej zrozumieć źródło afery, jakiej w polskiej kinematografii nie było od dawna.