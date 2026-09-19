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Kultura i styl
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Od producenta usłyszała: "Grasz świetnie, ale roli ci nie dam"

Iga Dzieciuchowicz
Iga Dzieciuchowicz
Selftejp to zmora aktorów
Selftejp to zmora aktorów
Źródło zdj. gł.: Antonina Długosińska
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Koszmar polskiego aktora? Selftejpy, castingi, zdjęcia próbne. - I liczenie lajków na Instagramie, bo jak masz mało, to nie istniejesz. Kilka razy wygrałam casting na "główniaka", ale roli nie dostałam. Dlaczego? Nie wiem, pytaj producentów - opowiada Anna. Po awanturze o rolę Tosi w kontynuacji kultowego filmu "Nigdy w życiu!" zaglądamy za kulisy castingów.Artykuł dostępny w subskrypcji

Na początek mały słowniczek pojęć:

Casting - realizowany przez reżyserów obsady proces, który ma wyłonić aktorów do danego filmu lub serialu. W trakcie castingu aktorzy odgrywają konkretne sceny, które otrzymują wcześniej do samodzielnego przygotowania. Odgrywają je sami lub z partnerem/partnerką sceniczną.

Główniak - główna rola w filmie lub serialu.

Selftejp (ang. self-tape) - krótki filmik z nagraną konkretną sceną, który aktor lub aktorka wysyła produkcji w formie precastingu do filmu lub serialu.

Spęd - casting, który w przekonaniu aktorów biorących w nim udział, jest już ustawiony.

Zdjęcia próbne - kolejny etap castingu; dla aktorów i aktorek to sygnał, że są poważnie brani pod uwagę do danej roli.

Powyższy słownik pozwoli lepiej zrozumieć źródło afery, jakiej w polskiej kinematografii nie było od dawna.

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Tagi:
FilmKinoPraca
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