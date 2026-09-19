Na początek mały słowniczek pojęć:
Casting - realizowany przez reżyserów obsady proces, który ma wyłonić aktorów do danego filmu lub serialu. W trakcie castingu aktorzy odgrywają konkretne sceny, które otrzymują wcześniej do samodzielnego przygotowania. Odgrywają je sami lub z partnerem/partnerką sceniczną.
Główniak - główna rola w filmie lub serialu.
Selftejp (ang. self-tape) - krótki filmik z nagraną konkretną sceną, który aktor lub aktorka wysyła produkcji w formie precastingu do filmu lub serialu.
Spęd - casting, który w przekonaniu aktorów biorących w nim udział, jest już ustawiony.
Zdjęcia próbne - kolejny etap castingu; dla aktorów i aktorek to sygnał, że są poważnie brani pod uwagę do danej roli.
Powyższy słownik pozwoli lepiej zrozumieć źródło afery, jakiej w polskiej kinematografii nie było od dawna.