Świat Taki był pierwszy punkt wizyty Karola Nawrockiego w USA

Trump o obawach o rosyjskie ataki na Polskę: Nawrocki ma to pod kontrolą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Karol Nawrocki w sobotę w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Wraz z małżonką, Martą Nawrocką, złożyli wieńce pod Drzewem Przetrwania, gruszą Callery'ego, która przetrwała zamachy. Uszkodzone drzewo udało się uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

Para prezydencka była też przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane "zwierciadłem nieobecności".

Karol Nawrocki w USA Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Taki był początek wizyty pary prezydenckiej w USA. Potrwa ona do środy. Polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Pierwszą Damą Martą Nawrocką złożyli wieniec pod Drzewem Przetrwania.



ℹ️ „Survivor Tree” – „Drzewo Przetrwania” – to grusza wyciągnięta z ruin World Trade Center, którą przywrócili do życia nowojorscy ogrodnicy. Drzewo zostało na nowo posadzone… pic.twitter.com/MdOWq7HHF4 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 19, 2026 Rozwiń