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Świat

Taki był pierwszy punkt wizyty Karola Nawrockiego w USA

Karol Nawrocki w USA
Trump o obawach o rosyjskie ataki na Polskę: Nawrocki ma to pod kontrolą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA. Towarzyszy mu pierwsza dama, Marta Nawrocka. Pierwszym punktem było złożenie hołdu w Strefie Zero w Nowym Jorku.

Karol Nawrocki w sobotę w Nowym Jorku złożył hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Wraz z małżonką, Martą Nawrocką, złożyli wieńce pod Drzewem Przetrwania, gruszą Callery'ego, która przetrwała zamachy. Uszkodzone drzewo udało się uratować i przenieść z powrotem do Strefy Zero.

Para prezydencka była też przy pomnikach-wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Powstały tam dwa wielkie zbiorniki, nazywane "zwierciadłem nieobecności".

Karol Nawrocki w USA
Karol Nawrocki w USA
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Taki był początek wizyty pary prezydenckiej w USA. Potrwa ona do środy. Polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiMarta NawrockaUSA
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