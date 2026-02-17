Logo strona główna
Najlepsza rozrywka i rzetelne informacje. "Jesteśmy i gramy w nowej lidze"

Konferencja programowa TVN WBD
Wiosna 2026 w TVN
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery
"Najlepiej w TVN!" - brzmi hasło wiosennego sezonu telewizji TVN. Podczas wtorkowej konferencji grupa TVN Warner Bros. Discovery zaprezentowała nową ofertę programową. - Jesteśmy i gramy w nowej lidze - mówiła prezes TVN Kasia Kieli. - Jesteśmy razem codziennie dla państwa, dla naszych widzów. Właśnie po to, żeby ta wojna fake'ów z prawdą mogła być wygrana - powiedział redaktor naczelny TVN24 Michał Samul.

Druga połowa lutego to ten czas, gdy na antenach grupy TVN Warner Bros. Discovery (właściciela między innymi tvn24.pl) pojawia się wiosenna oferta programowa. We wtorkowy wieczór grupa zaprezentowała szczegóły tego, czego widownia może się spodziewać w najbliższych miesiącach.

Sprawdzone hity i nowe formaty. TVN odkrywa karty na nadchodzący sezon
Sprawdzone hity i nowe formaty. TVN odkrywa karty na nadchodzący sezon

Prezes TVN Kasia Kieli otwierając konferencję przypomniała, że zmienia się telewizja i jej widzowie. - Wiemy, że coraz szybciej żyjemy, że potrzebujemy być bardziej świadomi swoich wyborów, chcemy być bardziej świadomi i chcemy mieć wolność tego wyboru. W TVN mówimy o tym, że jesteśmy i gramy w nowej lidze, ze względu na to, że już od paru lat nie widzimy się tylko jako nadawca telewizyjny. Jesteśmy grupą mediową, która łączy w sobie - mocno w to połączenie inwestujemy - tradycyjną telewizję z częścią digitalową - zaznaczyła Kieli.

Prezeska TVN przypomniała, że grupa TVN Warner Bros. Discovery konkuruje nie tylko o liczby, ale o "zaangażowanie i miłość widza".

- Będziemy mówić o naszych programach rozrywkowych, ale także o naszych programach newsowych. O informacji, na której polegają miliony ludzi w Polsce. TVN24 obchodzi 25-lecie w tym roku i tego mu gratulujemy - mówiła Kieli.

Klatka kluczowa-234924
"Jesteśmy i gramy w nowej lidze"
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

W konferencji udział wzięły gwiazdy, twórczynie i twórcy czołowych produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Na scenie pojawili się między innymi: Maciej Dobwór, Dorota Wellman, Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Marcin Prokop, Małgorzata Rozenek-Majdan, Edyta Zając, Zofia Zborowska-Wrona, Anna Dereszowska, Malwina Wędzikowska oraz Magda Gessler.

Michał Samul: najważniejsza jest nasza wiarygodność

Na scenie pojawiła się blisko 50-osobowa reprezentacja TVN24, redakcji "Faktów" TVN, "Superwizjera", TVN24+ oraz programu "Uwaga!" TVN z redkatorem naczelnym TVN24 i "Faktów" TVN Michałem Samulem na czele.

Klatka kluczowa-234733
TVN24 - spot wizerunkowy
Źródło: TVN24

- Jesteśmy razem codziennie dla państwa, dla naszych widzów. Właśnie po to, żeby ta wojna fake'ów z prawdą mogła być wygrana. Jak wiecie, fake newsy mają wielu sojuszników dzisiaj. Bezduszne algorytmy, chciwe platformy, chatboty, które generują sztuczną inteligencją materiały, uzurpujące sobie prawo do tego, żeby być prawdą. My jesteśmy od tego, żeby to wszystko sprostować, żeby powiedzieć, jak jest. Robimy to codziennie, robimy to w TVN24 już od 25 lat. Strach pomyśleć, że to już tyle czasu minęło - mówił redaktor naczelny TVN24.

Samul zaznaczył, że widzowie TVN24 mówią o tym, co dla nich najważniejsze. - Najważniejsza jest nasza wiarygodność, zaufanie, którym nas obdarzają. To jest ta waluta, która nie zdezawuuje się nigdy - stwierdził.

Klatka kluczowa-235025
Michał Samul: najważniejsza jest nasza wiarygodność
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

"Najlepiej w TVN"

Na zakończenie konferencji zaprezentowany został najnowszy spot wizerunkowy TVN z piosenką zespołu Neurony "Najlepiej w TVN".

Klatka kluczowa-234701
Wiosna 2026 w TVN
Źródło: TVN Warner Bros. Discovery

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

