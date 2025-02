Kanye West: diagnoza choroby afektywnej dwubiegunowej była "błędna". Usłyszał nową

Amerykański raper Kanye West udzielił wywiadu, w którym poinformował, że według nowej diagnozy jest osobą w spektrum autyzmu. Gwiazdor podkreślił, że wcześniejsza diagnoza wskazująca na chorobę afektywną dwubiegunową, była "błędna".

W środę Kanye West w podcaście "The Download" prowadzonym przez Justina Laboya powiedział, że w 2016 roku "błędnie" zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową. Raper wskazał, że to jego żona Bianca Censori zachęciła go do ponownych badań. - Poszedłem do pewnego lekarza… Moja żona zabrała mnie tam, ponieważ powiedziała mi: 'Coś w twojej osobowości nie wskazuje na chorobę afektywną dwubiegunową' - opowiadał. Jak stwierdził, "odkrył", iż tak naprawdę jest osobą w spektrum autyzmu.

- Autyzm zabiera cię do świata Rain Mana (nawiązanie do filmu "Rain Man" - red.) - mówił Kanye West. Podkreślił, że diagnoza pomogła mu lepiej zrozumieć własne zachowanie w niektórych sytuacjach. - Kiedy fani mówią mi, żebym zrobił swój album w określony sposób, robię go dokładnie odwrotnie - tłumaczył. Nawiązał też do relacji ze swoim przyjacielem i byłym menedżerem Donem C, mówiąc: "To była dla niego bardzo trudna sytuacja, bo on mnie kocha", jednak nie mógł "przejąć kontroli nad tym, co piszę na Twitterze (obecnie X)".

Autyzm - czym jest, objawy

Jak podkreśla na swojej stronie Fundacja dla Dzieci i Dorosłych z Autyzmem "Synapsis", "autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane - wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie danej osoby. Wśród objawów wymieniane są m.in. problemy z sferze społecznego komunikowania się i interakcji społecznych, tendencja do powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności.

Kanye West o chorobie dwubiegunowej

"Guardian" przypomina, że West w swojej twórczości wielokrotnie nawiązywał do zdiagnozowanej u niego w 2016 roku choroby afektywnej dwubiegunowej. Na okładce jego albumu "Ye" z 2018 roku można znaleźć przewrotne słowa: "Nienawidzę być osobą z chorobą afektywną dwubiegunową, to niesamowite" (org. "I hate being Bi-Polar, it's awesome").

W 2020 roku ówczesna żona Westa, Kim Kardashian opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym odniosła się do choroby afektywnej dwubiegunowej męża. "Ci, którzy są blisko Kanye, znają jego serce i rozumieją, że jego słowa czasami nie zgadzają się z jego intencjami" - napisała celebrytka. "Życie z chorobą afektywną dwubiegunową nie pomniejsza, ani nie unieważnia jego marzeń i kreatywnych pomysłów, nieważne jak duże i nieosiągalne mogą się niektórym wydawać. To jest część jego geniuszu i jak wszyscy widzieliśmy, wiele z jego wielkich marzeń się spełniło" - dodała w oświadczeniu.

Autorka/Autor:jjk//az

Źródło: CNN, "Guardian" TVN24