KADR NA KINO

Ruszyły zdjęcia do "Lalki", Smutniak zagra u Gibsona, będzie druga część filmu "Minecraft"

Kadr Na Kino 18.10.2025
"Kadr na kino" (18.10.2025)
Źródło: TVN24
W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiedziała między innymi o trwających zdjęciach do filmu "Lalka" na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W programie podsumowała również najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki, w tym przygotowania do musicalu duńskiego zespołu "Aqua".

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

Oglądaj "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL >>>

W najnowszym programie:

> Krakowskie Przedmieście w Warszawie zamieniło się w plan filmowy. W tym miejscu trwają zdjęcia do filmu "Lalka", w którym główne role zagrają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Twórcy produkcji zadbali, aby Krakowskie Przedmieście wyglądało jak w czasach Bolesława Prusa. Na ulicy pojawiły się dawne witryny sklepowe i gazowe lampy. Ulokowanie planu filmowego w centrum stolicy powoduje jednak duże utrudnienia komunikacyjne.  

Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego
Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego
Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa

> Polska aktorka Kasia Smutniak zagra u Mela Gibsona. Wcieli się w rolę Maryi w kontynuacji "Pasji". Zdjęcia do filmu trwają w rzymskim studiu Cinecittà.  

Mieszkająca we Włoszech aktorka Katarzyna Smutniak wystąpiła m.in. w filmach "Pozdrowienia z Paryża", "Haker", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Nieznajomi". Publiczność międzynarodowa może kojarzyć ją także z produkcji "Doktor Dolittle", gdzie grała u boku Roberta Downeya Jr.

Pierwsza część "Pasji" powstała 20 lat temu. Gibson opowiedział w niej o ostatnich godzinach przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa.

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak
Źródło: FABIO FRUSTACI/ANSA/PAP/EPA

> Lady Gaga wystąpi u boku Meryl Streep i Anne Hathaway w nowej odsłonie komediodramatu "Diabeł ubiera się u Prady". Twórcy na razie nie ujawnili, kogo zagra amerykańska piosenkarka.

> Powstanie druga część filmu "Minecraft", który w Polsce ustanowił rekord, notując najlepsze otwarcie w historii kina. W trzy dni premiery na początku kwietnia tego roku "Minecrafta" na wielkim ekranie obejrzało blisko milion polskich widzów. Premierę drugiej odsłony zaplanowano za dwa lata. 

Fabuła filmu opowiada o czwórce bohaterów (w których wcielają się Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks i Sebastian Hansen), którzy zostali wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadziemia - krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia.

Kadr z filmu "Minecraft"
Kadr z filmu "Minecraft"
Źródło: Warner Bros. Entertainment Inc.

> Figura Gillian Anderson pojawi się w Muzeum Madame Tussauds w Londynie. - Jestem bardzo podekscytowana. To prawdziwy zaszczyt - mówiła aktorka, znana m.in. z serialu "Archiwum X" i "Sex Education". Jej statuetka trafi na ekspozycję jeszcze w tym roku. 

> Duński zespół "Aqua" przygotowuje musical, który ma być opowieścią o blaskach i cieniach ich biznesu oraz życia w świetle reflektorów. Twórcy zapewniają, że musical będzie "barwną i porywającą ilustracją lat dziewięćdziesiątych". Jego premierę zaplanowano w Operze Narodowej w Kopenhadze w 2028 roku. 

Zespół "Aqua" jest znany głównie z przeboju "Barbie Girl", który ukazał się w 1997 roku.

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

