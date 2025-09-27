W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.
W najnowszym programie:
> Krakowskie Przedmieście w Warszawie zamieniło się w plan filmowy. W tym miejscu trwają zdjęcia do filmu "Lalka", w którym główne role zagrają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Twórcy produkcji zadbali, aby Krakowskie Przedmieście wyglądało jak w czasach Bolesława Prusa. Na ulicy pojawiły się dawne witryny sklepowe i gazowe lampy. Ulokowanie planu filmowego w centrum stolicy powoduje jednak duże utrudnienia komunikacyjne.
> Polska aktorka Kasia Smutniak zagra u Mela Gibsona. Wcieli się w rolę Maryi w kontynuacji "Pasji". Zdjęcia do filmu trwają w rzymskim studiu Cinecittà.
Mieszkająca we Włoszech aktorka Katarzyna Smutniak wystąpiła m.in. w filmach "Pozdrowienia z Paryża", "Haker", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Nieznajomi". Publiczność międzynarodowa może kojarzyć ją także z produkcji "Doktor Dolittle", gdzie grała u boku Roberta Downeya Jr.
Pierwsza część "Pasji" powstała 20 lat temu. Gibson opowiedział w niej o ostatnich godzinach przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa.
> Lady Gaga wystąpi u boku Meryl Streep i Anne Hathaway w nowej odsłonie komediodramatu "Diabeł ubiera się u Prady". Twórcy na razie nie ujawnili, kogo zagra amerykańska piosenkarka.
> Powstanie druga część filmu "Minecraft", który w Polsce ustanowił rekord, notując najlepsze otwarcie w historii kina. W trzy dni premiery na początku kwietnia tego roku "Minecrafta" na wielkim ekranie obejrzało blisko milion polskich widzów. Premierę drugiej odsłony zaplanowano za dwa lata.
Fabuła filmu opowiada o czwórce bohaterów (w których wcielają się Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks i Sebastian Hansen), którzy zostali wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadziemia - krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia.
> Figura Gillian Anderson pojawi się w Muzeum Madame Tussauds w Londynie. - Jestem bardzo podekscytowana. To prawdziwy zaszczyt - mówiła aktorka, znana m.in. z serialu "Archiwum X" i "Sex Education". Jej statuetka trafi na ekspozycję jeszcze w tym roku.
> Duński zespół "Aqua" przygotowuje musical, który ma być opowieścią o blaskach i cieniach ich biznesu oraz życia w świetle reflektorów. Twórcy zapewniają, że musical będzie "barwną i porywającą ilustracją lat dziewięćdziesiątych". Jego premierę zaplanowano w Operze Narodowej w Kopenhadze w 2028 roku.
Zespół "Aqua" jest znany głównie z przeboju "Barbie Girl", który ukazał się w 1997 roku.
