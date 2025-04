"Kadr na kino" (odcinek z 12.04.2025 r.) Źródło: TVN24

W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki w mijającym tygodniu. W programie między innymi o zbliżającej się premierze drugiego sezonu uwielbianego przez widzów serialu "The Last of Us" z Pedro Pascalem w roli głównej, najnowszym filmie Ramiego Maleka, a także o problemach zdrowotnych piosenkarza Robbiego Williamsa i końcu trwającego ponad 20 lat sporu Eltona Johna z Madonną.

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Powraca jedna z najbardziej cenionych i popularnych serii ostatnich lat, drugi sezon "The Last of Us" zadebiutuje na platformie Max już w poniedziałek. Serial rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, w którym posiadanie przyjaciela jest tak samo trudne jak walka z krwiożerczym zombie.

> W kinach można obejrzeć wyczekiwany szpiegowski thriller z oscarową obsadą. W tytułowego "Amatora" wciela się Rami Malek. Znany m.in. z filmu "Bohemian Rhapsody" aktor tym razem gra pracownika CIA, którego żona ginie w zamachu terrorystycznym. Przepełniony chęcią zemsty mężczyzna wyrusza w niebezpieczną podróż dookoła świata, aby odnaleźć zamachowców.

> Problemy zdrowotne Robbiego Williamsa. Gwiazdor cierpi na szkorbut, potocznie nazywany chorobą piratów. To zaburzenie wywoływane przez poważny niedobór witaminy C. W wywiadzie dla "Daily Mirror" Robbie Williams przyznał, że w ostatnich miesiącach intensywnie się odchudzał i brał leki hamujące apetyt. Jednak oprócz kilogramów stracił też dobre samopoczucie, więc zaczął się badać. Wtedy okazało się, że choruje na rzadko dziś spotykany szkorbut. Znany muzyk już rozpoczął leczenie i jak zapewnia, czuje się coraz lepiej.

> Koniec trwającego ponad 20 lat sporu. Elton John pogodził się z Madonną. Muzycy odbyli szczerą rozmowę przed nagraniem jednego z telewizyjnych programów. Legendarny brytyjski gwiazdor przeprosił królową popu za ostrą krytykę jej twórczości. W przeszłości stwierdził m.in., że Madonna nagrała najgorszy utwór w historii filmów o Jamesie Bondzie. Jednak po zażegnaniu konfliktu Elton John zdradził, że napisał dla Madonny piosenkę i zaproponował jej współpracę.

> Legenda kina Robert De Niro podczas festiwalu w Cannes odbierze złotą palmę za całokształt osiągnięć. W przeszłości tą nagrodą wyróżniono m.in. Meryl Streep czy Michaela Douglasa. Robert De Niro otrzyma statuetkę podczas ceremonii otwarcia imprezy w maju. Dwukrotny laureat Oscara zapewnia, że to dla niego ogromny zaszczyt, a przyjazd do Cannes nazwał powrotem do domu, który jednoczy filmowe środowisko. Podczas tegorocznej edycji festiwalu pojawi się też Tom Cruise. Zaprezentuje ostatnią część słynnej serii filmów akcji, czyli "Mission Impossible: The Final Reckoning".

> Jennifer Lopez zagra w Polsce. Podczas lipcowego koncertu na PGE Narodowym zaśpiewa swoje największe hity. Jennifer Lopez twierdzi, że podczas wakacyjnej trasy Up All Night zapewni swoim fanom i fankom spektakularne, energetyczne i niezapomniane show. Ostatni raz wokalistka zaśpiewała dla polskiej publiczności 13 lat temu w Gdańsku.

Program "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 GO.