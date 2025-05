"Kadr na kino" (odcinek z 10.05.2025 r.) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg podsumowała najważniejsze wydarzenia ze świata filmu i muzyki. Wśród nich znalazła się premiera filmu dokumentalnego "Krwawe trofeum". Jest też nowy rekordzista w kategorii najdroższych filmów w historii kina. W programie także o niebezpiecznym incydencie na terenie posiadłości hollywoodzkiej gwiazdy Jennifer Aniston.

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Na kinowe ekrany wszedł thriller "Szpiedzy" w reżyserii Stevena Soderbergha, który przedstawia kulisy życia najlepszych szpiegów. W tytułowe role wcielili się Cate Blanchett i Michael Fassbender, którzy jako para wplątują się w śmiertelnie niebezpieczną intrygę, natomiast ich małżeństwo ugina się pod ciężarem kolejnych tajemnic. - Badania pokazują, że nieliczni szpiedzy są w stanie stworzyć i utrzymać związek i te problemy poruszamy w filmie - zapowiedziała Blanchett.

> Na streamingowej platformie Max swoją premierę ma polski dokument "Krwawe trofeum" w reżyserii Ewy Galicy. Odsłania on kulisy działania międzynarodowej szajki przemytników cennych rogów nosorożców - wietnamska mafia werbowała do tego procederu Polaków. Jak poinformowała reżyserka, "polscy myśliwi właśnie pobili rekord, jeżeli chodzi o wyjazdy na polowania do Afryki".

> We frontową bramę rezydencji hollywoodzkiej gwiazdy Jennifer Aniston wjechał 48-letni mężczyzna. Sprawcę od razu zatrzymali ochroniarze aktorki, która przebywała wtedy na terenie posesji i przytrzymali go do przyjazdu policji. Okazało się, że mężczyzna od ponad dwóch lat nękał Aniston wiadomościami i mailami. Aresztowano go pod zarzutami stalkingu i wandalizmu.

> Nowy rekordzista na szczycie listy najdroższych filmów w historii kina. Budżet filmu "Jurassic World: Dominion" wyniósł ponad 580 milionów dolarów. Twórcy superprodukcji musieli ujawnić kwotę w zeznaniu skarbowym, ponieważ skorzystali z ulg podatkowych oferowanych przez brytyjski rząd. Film wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, czyli "Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy", których realizacja kosztowała 512 milionów dolarów.

> W siedmiu miastach w Polsce wystartowała 22. edycja festiwalu Docs Against Gravity. To druga największa i najbardziej ceniona w Europie impreza poświęcona kinu dokumentalnemu. Niedawno festiwal dołączył do prestiżowego grona wydarzeń kwalifikujących do oscarowego wyścigu, dlatego pierwszy raz zwycięzca lub zwyciężczyni konkursu głównego powalczy również o nominację do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego.

Program "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo