> Do kin trafił komediodramat "Przepiękne!" opowiadający historię sześciu kobiet, które chcą zawalczyć o siebie, własne szczęście i spełnienie po latach zaniedbań. Jak wyjaśnił występujący w filmie Mikołaj Roznerski, "najistotniejsze było, żeby pokazać prawdę, nie idealne małżeństwo z komedii romantycznej". Zdaniem innej aktorki grającej w produkcji Magdaleny Cieleckiej jest to "bardzo dobry film na Dzień Kobiet". - Nie ma ludzi idealnych i ten film moim zdaniem to pokazuje - mówiła Marta Nieradkiewicz, która wcieliła się w jedną z bohaterek.